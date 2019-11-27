“هذه دولة قطر دولة الكرامة والفخر”.. “شاهد” هذا ما فعلته جماهير سلطنة عُمان في مباراة البحرين ولاقى اعجاباً واسعاً

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا حاز إعجابا واسعا للجماهير العمانية في المدرجات، خلال المباراة التي جمعت المنتخب العماني بنظيره البحريني اليوم على أرضية ملعب “عبد الله بن خليفة”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج “خليجي 24” المقامة حاليًا في قطر.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الجماهير العُمانية وهي تهتف وتشيد بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحسن ضيافة القطريين وكرمهم، على أنغام الموسيقى من الفولكلور العُماني الشعبي.

ولاقى المقطع استحسان العديد من النشطاء الذين أشادوا بالسلطنة وشعبها الطيب الذي ينشر السلام أينما ذهب ويعكس سياسة الحياد التي ينتهجها السلطان قابوس، حسب وصفهم.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحرين والتى جمعتهما اليوم على أرضية ملعب “عبد الله بن خليفة”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج “خليجي 24” المقامة حاليًا في قطر.

وسيطر المنتخب البحريني عى مجريات المباراة وأهدر عددًا كبيرا من الفرص، جعلته يفقد نقطتين مهمين في بداية مشواره.

وتقسم المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24 إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى، قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السعودية والكويت والبحرين وعمان.

تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

ويدافع منتخب سلطنة عمان عن لقبه في بطولة كأس الخليج، ساعيًا لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويغيب عن منتخب عمان في بطولة كأس الخليج، الحارس المخضرم علي الحبسي لأرتباطه بمباريات مهمة مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.