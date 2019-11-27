مشادة “كلامية” عنيفة بين كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو بسبب ماجدة الرومي.. وهذا ما حدث

نشبت مشادة “تويترية” عنيفة بين المطربة اللبنانية كارول سماحة، وأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب دعم كارول وتأييدها لتصريحات أطلقتها الفنانة ماجدة الرومي عن الثورة اللبنانية وهاجمت فيها الاحتلال.

البداية كانت بنشر “كارول” كلمة ماجدة الرومي على صفحتها الشخصية بتويتر، لتعلق عليها بحسب ما رصدت (وطن):” كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي! وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!”

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

التغريدة التي أثارت جنون “جندلمان” وخرج يهاجم الفنانتين بسببها قائلا في رده على كارول سماحة:”تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.”

تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.



البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.



يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019

لتلجمه كارول برد ناري:” الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!”

🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!

ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

وتساءلت:”ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!”

ولم يجد المتحدث باسم نتنياهو ردا غير اتهام كارول بالتهرب ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وضعوا له في الردود أمثلة عديدة على إجرام الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.