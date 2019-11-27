كارول سماحة واوفير جندلمان
كارول سماحة واوفير جندلمان
الهدهد

مشادة “كلامية” عنيفة بين كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو بسبب ماجدة الرومي.. وهذا ما حدث

كتب خاص "وطن"
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نشبت مشادة “تويترية” عنيفة بين المطربة اللبنانية ، وأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بسبب دعم كارول وتأييدها لتصريحات أطلقتها الفنانة عن الثورة اللبنانية وهاجمت فيها .

البداية كانت بنشر “كارول” كلمة ماجدة الرومي على صفحتها الشخصية بتويتر، لتعلق عليها بحسب ما رصدت (وطن):” كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي! وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!”

التغريدة التي أثارت جنون “جندلمان” وخرج يهاجم الفنانتين بسببها قائلا في رده على كارول سماحة:”تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.”

لتلجمه كارول برد ناري:” الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!”

وتساءلت:”ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!”

ولم يجد المتحدث باسم نتنياهو ردا غير اتهام كارول بالتهرب ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وضعوا له في الردود أمثلة عديدة على إجرام الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

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