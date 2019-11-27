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ما حقيقة صدور حكم الاعدام بحق سلمان العودة.. نجل الداعية الشهير يكشف التفاصيل بعد تأجيل المحاكمة عدة مرات

كتب خاص "وطن"
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كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل “” منذ سبتمبر 2018، عن موعد الجلسة السرية التي حددتها المحكمة الجزائية المتخصصة في ، للنطق بالحكم على والده، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه “تويتر” رصدتها (وطن): “بعد عدة ساعات، ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة (التي تأجلت عدة مرات)”

وأكد نجل العودة أن المحاكمة سرية لا تحضرها المنظمات الدولية، ولا الإعلاميون المستقلون، ولا المحامون الدوليون، ولا المراقبون الدبلوماسيون.”

وكانت حسابات سعودية، موالية للنظام روجت أنباء عن إصدار حكم الاعدام بحق الداعية الشهير سليمان العودة، ولكن حساب “معتقلي الرأي” فند تلك الانباء مشيراً إلى أن الصورة الذي جرى تداولها هي لصورة من صحيفة سبق الالكترونية، معدلة إلكترونياً ولا أساس لها.

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع ، فيما وجَّهت النيابة لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، باتريك ليهي، ودون باير، طالبا قبل أسبوعين، السلطات السعودية بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان بشأن الداعية السعودي المعتقل.

وقال السيناتور باير، عبر حسابه بـ”تويتر”: “ستقرر الحكومة السعودية مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين”.

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