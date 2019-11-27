فتاة تتهمة ضابط كويتي بهتك عرضها في مخفر للشرطة
فتاة تتهمة ضابط كويتي بهتك عرضها في مخفر للشرطة
حياتنا

فتاة كويتية: ضابط اغتصبني داخل نظارة النساء .. وهذا ما وثّقته الكاميرات بعد دخوله و3 عسكريين عليها!

كتب وطن
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فتحت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقاً في اتهام فتاة كويتية ضابط صف في احد مخافر محافظة “” بهتك عرضها داخل ، في حين أنكر المدعى عليه الاتهام جملة وتفصيلا.

وقال الضابط إنه كان برفقة عسكريين آخرين دخلا النظارة بعد ان حاولت الموقوفة الانتحار شنقاً.وفقاً لصحيفة “الأنباء” المحلية

وتم فحص كاميرات المراقبة التي أكدت أن هناك 3 من رجال الأمن دخلوا النظارة معا وخرجوا معا، دون أن توثّق أي شيء داخل نظارة النساء لعدم وجود كاميرا داخل النظارة المخصصة للنساء حسبما تقتضي الأنظمة.

وقال مصدر أمني إن الفتاة تم توقيفها للإشتباه بأنها في حالة غير طبيعية وإيداعها نظارة النساء.

وأضاف أنّ رجال أمن المخفر شعروا بحركة غريبة داخل النظارة ووجدوا الفتاة تحاول نفسها داخل الحمام ليتم فتح باب النظارة والدخول لإسعافها إلا أن الفتاة قالت ان احد العسكريين الثلاثة هتك عرضها.

وأكد المصدر أن هناك مزيدا من التحقيقات ستجرى مع المدعية وكذلك المدعى عليه، وسيعاد الاستماع لأقوال رجلي الأمن اللذين رافقا المدعى عليه داخل النظارة وفي حال تمسك الفتاة بأقوالها سيحال الأمر الى القضاء.

وأشار الى ان المدعى عليه تم إيقافه عن العمل كإجراء احترازي تحتمه الانظمة والقوانين حتى انتهاء التحقيقات.

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