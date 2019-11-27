شاب يتحرش بفتاة في السعودية
شاب يتحرش بفتاة في السعودية
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شاب يلتصق بفتاة ويتحرش بها خلال فعالية “ترفيه جنسي” دعا لها تركي آل الشيخ وحسب الضوابط!

كتب وطن
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نشر حساب بموقع “تويتر” فيديو أشعل موجة غضب واسعة مما تقوم به التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ويُظهر الفيديو الذي نشره حساب “التفريط”، لحظة تحرّش شاب بفتاة مكشوفة الرأس والتصاقه بها من الخلف بطريقةٍ حميمة، خلال إحدى فعاليات هيئة الترفيه بالسعودية

وبينما تبرّأ مغرّدون سعوديون من هذه المشاهد التي ما انتشرت في المملكة إلا بعد مجيء هيئة الترفيه، اعتبر آخرون أن هذه فترة (ليميز الله الخبيث من الطيب).حسب رأيهم

جدير بالذكر انه منذ أنشأ ولي العهد هيئة الترفيه وعيّن تركي آل الشيخ رئيساً لها، وألغى في المقابل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشهد المملكة فعاليات غلب عليها الرقص والغناء ومشاهد التحرش والاختلاط.

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