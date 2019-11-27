شاب يلتصق بفتاة ويتحرش بها خلال فعالية “ترفيه جنسي” دعا لها تركي آل الشيخ وحسب الضوابط!

نشر حساب بموقع “تويتر” فيديو أشعل موجة غضب واسعة مما تقوم به هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.



ويُظهر الفيديو الذي نشره حساب “التفريط”، لحظة تحرّش شاب بفتاة مكشوفة الرأس والتصاقه بها من الخلف بطريقةٍ حميمة، خلال إحدى فعاليات هيئة الترفيه بالسعودية

معا ضد العنف والتحرش الذي ترعاه وتشرف عليه #هيئة_الترفيه



#لون_العالم_برتقاليا

(أعتذر عن محتوى الفيديو) pic.twitter.com/AbU4GSB4Bp — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 25, 2019

وبينما تبرّأ مغرّدون سعوديون من هذه المشاهد التي ما انتشرت في المملكة إلا بعد مجيء هيئة الترفيه، اعتبر آخرون أن هذه فترة (ليميز الله الخبيث من الطيب).حسب رأيهم

عذراً على هذا المقطع، لكن لتعلموا أين وصل الإنحطاط في #بلاد_الحرمين برعاية حكومية !! pic.twitter.com/44hE9LEYxY — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 25, 2019

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . . ربّ لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا . . — عطاالله الفاعور (@alata_2010) November 25, 2019

اَللَّهُمَّ إِنَّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَمَلِهِمْ. — اللهم اصلح لنا ديننا (@aqeelia2015) November 25, 2019

نحن والله اعلم في فترة (ليميز الله الخبيث من الطيب)



عزة الله سبحانه ونصرته لدينه لن تجعل هذا الوضع يستمر فهو سبحانه من يمهل ولا يهمل



تمسكوا بدينكم واصلحوا من تعولون واحسنوا تربيتهم وابشروا بالفرج



( والله غالب على امره ولو كره الكافرون) — ABN FARES (@HAlhamd) November 26, 2019

كيف يتم جمع الشباب مع البنات في مكان مختلط رقص وأغاني وتتوقع منهم السلوك الحسن سلوك الدين والتربية الإسلامية .

لو فيهم خير ما تشوفهم بالأشكال والسلوكيات هذه

حسبنا الله ونعم الوكيل — شايع آل مريّح (@ShayeaMurayeh) November 26, 2019

الرسول صلوات ربي وسلامه عليه

وصف المرأة التي تخرج من بيتها متعطره الى السوق بالزانية والعياذ بالله

فمابالكم اذا خرجن متعطرات ومتبرجات وبكامل زينتهن لمثل تلك الاماكن.

نسال الله السلامة. — BMW (@BMW55620420) November 26, 2019

هذه من ضمن رؤية ٢٠٣٠

لصاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان

وبقياده تركي آل الشيخ — M A J E D (@Albu7maid) November 26, 2019

انتقل الشعب من الترفيه الى الحكحكة — مالك الغامدي (@abomalknew) November 26, 2019

جدير بالذكر انه منذ أنشأ ولي العهد هيئة الترفيه وعيّن تركي آل الشيخ رئيساً لها، وألغى في المقابل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشهد المملكة فعاليات غلب عليها الرقص والغناء ومشاهد التحرش والاختلاط.