أبوظبي أبلغت القاهرة انزعاجها من مدير مكتب عباس كامل.. دورية فرنسية تكشف تورط الإمارات في أزمة المخابرات المصرية

كشفت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، عن تورط الإمارات في التوترات التي شهدتها المخابرات المصرية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات أبلغت القاهرة بأنها منزعجة من المقدّم “أحمد شعبان” مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وأشارت المصادر إلى أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” أبلغ الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بذلك، خلال لقائهما الأخير في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاء الخلاف الأخير قبل الأزمة التي كانت تختمر منذ شهور في المخابرات العامة، حتى وصل الأمر أخيرا إلى ذروته.

وهدد “عباس كامل” بالاستقالة ما لم يتم إبعاد “محمود السيسي”، نجل الرئيس المصري، بحسب ما كشفه موقع “مدى مصر” في المقال الذي تسبب في اقتحام مكتب الموقع واعتقال عدد من صحفييه.

وبحسب الموقع، فإن أساليب نجل “السيسي” غير المعتادة في الخدمة خلقت الكثير من الانتقادات، وقد شملت مسؤولياته تخفيف حدة الانتفاضة الشعبية التي هزت البلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

أقرأ أيضاً: الفاشل تراه الإمارات أحد أهم صناع القرار بمصر.. السيسي قرر “إبعاد” نجله محمود إلى روسيا بعد الفضائح التي تسبب بها

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن رئيس النظام عبدالفتاح السيسي “قرر” إبعاد نجله محمود إلى روسيا، بسبب تنامي نفوذه الذي أثر سلباً عليه شخصياً بعد موجة الفضائح التي كشفها الفنان المصري محمد علي، وإرتباط محمود نجل السيسي بالمخابرات.

وأكد مصدران أمنيان من داخل المخابرات العامة، هذه المعلومة، مشيرين إلى أن قراراً صدر قبل أيام، يقضي بندب محمود السيسي، الضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة لدى روسيا. حسب ما ذكر موقع “مدى مصر”.

وجاء قرار الإبعاد ( وإن صح) بدفع من بعض الشخصيات المحيطة بالرئيس، فضلاً عن رؤية الإدارة أن محمود السيسي فشل في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

وبعد 24 ساعة من نشر “مدى مصر” التقرير الذي اعتمد على مصادر في المخابرات العامة، جرى اعتقال كاتب التقرير، الصحفي “شادي زلط”.

أقرأ أيضاً: صحفي بـ”مدى مصر” يحرج السيسي بـ”2كيلو قهوة” ويجعله مسخرة تويتر بعد بيان النائب العام المفبرك ضد الموقع

ولاحقا داهمت السلطات، الأحد الماضي، مقر الموقع، قرب القاهرة، واعتقلت رئيسة تحريره “لينا عطالله”، والصحفي “محمد حمامة”، والصحفية “رنا ممدوح”، لكن تم إطلاق سراحهم بعد ساعات.