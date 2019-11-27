خلف الحبتور وصحفي يهودي
خلف الحبتور وصحفي يهودي
تقارير

خلف الحبتور ملك الخمور: العرب واليهود أبناء عمومة لا يجوز أن يتقاتلوا!

كتب وطن
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تباهي حساب “ بالعربية”، بالحوار الذي أجرته مجلة اليهودية الأمريكية، مع ملك الخمور الاماراتي الملياردير الإماراتي، ، والذي قال فيه إن العرب واليهود أبناء عمومة.

ونشرت الصفحة الاسرائيلية صورة للصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس، وهو برفقة الحبتور خلال الحوار بدبي قائلة :” في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية قال الملياردير الإماراتي خلف البحتور: “العرب واليهود هم أبناء عمومة”.

وأضاف الحبتور :”  كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض.. يجب علينا في دول أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل “!

وشدد الحبتور في حواره : “يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين”.

وفي تعليقها أيضا على الحوار قالت : ” اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ… فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية “كيباه”.

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