خلف الحبتور ملك الخمور: العرب واليهود أبناء عمومة لا يجوز أن يتقاتلوا!

تباهي حساب “إسرائيل بالعربية”، بالحوار الذي أجرته مجلة عامي اليهودية الأمريكية، مع ملك الخمور الاماراتي الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، والذي قال فيه إن العرب واليهود أبناء عمومة.

ونشرت الصفحة الاسرائيلية صورة للصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس، وهو برفقة الحبتور خلال الحوار بدبي قائلة :” في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية قال الملياردير الإماراتي خلف البحتور: “العرب واليهود هم أبناء عمومة”.

وأضاف الحبتور :” كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض.. يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل “!

في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية قال الملياردير الإماراتي 🇦🇪 خلف البحتور: "العرب واليهود هم أبناء عمومة. كما انه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض… يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع #إسرائيل"@chusidel@ami_magazine pic.twitter.com/fplOBDoiKs — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2019

وشدد الحبتور في حواره : “يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين”.

وفي تعليقها أيضا على الحوار قالت : ” اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ… فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية “كيباه”.