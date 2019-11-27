بسام الراوي
بسام الراوي
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المرتزق أمجد طه يشمت بإصابة لاعب المنتخب القطري بسام الراوي ويتطاول على أمير قطر

كتب خاص "وطن"
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أبدى المرتزق الأحوازي أمجد طه الممول سعوديا، شماتة في إصابة لاعب المنتخب القطري بسام الراوي، واصفاً إياه بالمرتزق بعد أن أصيب مباراة وقطر في افتتاحية كأس الخليج “”.

وكتب المرتزق أمجد طه تغريدة رصدتها “وطن”، ( اسود الرافدين تلتهم العنب القطري.. الأمير تميم قبل يومين متصل بقيادة المليشيات، واجمل لحظات لحظة بسام الراوي 😁😁  مرتزق منتخب نظام وهو يغادر  الملعب كما غادر لآعبي بعد أن هزمهم ابناء #العراق_ينتفض في الملاعب والساحات قبل أيام).

وبعد الاصابة التي تعرض لها مدافع منتخب “العنابي” بسام الراوي، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، أن الراوي يعاني من كسر في الساق اليمنى ويحتاج لتدخل جراحي، وسيغيب عن مشوار بطولة “خليجي 24”.

وتعرض بسام الراوي (21 عاما)، العراقي الأصل، لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة من أمامه.

وواصل المرتزق أمجد طه تطاوله على قطر مبدياً شماتة واسعة بخسارتها أمام العراق, قائلاً :” الف مبروووك فوز منتخب اسود الرافدين منتخب العراق العربي الأصيل على منتخب مرتزقة نظام قطر حليف مليشيات إيران في بغداد.

وأضاف :” امس العراق فاز على إيران واليوم دق خشم عيال شريفة😁 قلنا لكم #العراق_ينتفض قرر الإنتصار على إيران ومن معها..بكل مكان وطريقة! “.

واستطاع المنتخب العراقي أن يسقط نظيره القطري (2-1)، في عقر داره، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي جمعتهما الثلاثاء، في العاصمة الدوحة.

ويدين منتخب “أسود الرافدين” بالفضل في انتصاره للاعبه، محمد قاسم ماجد، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (18 و27).

بينما سجل القطري، عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله، هدف “العنابي” الوحيد، في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

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