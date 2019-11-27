بصوت خليل البلوشي.. “شاهد” الكويت “داست السعودية دوس” بثلاثية ساحقة من قلب الدوحة في خليجي 24.. وشيخة قطرية تعلق

في مفاجأة غير متوقعة حقق منتخب الكويت فوزًا ساحقا على منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عبد الله بن خليفة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي، خليجي 24، المقامة في قطر.

المباراة جاءت قوية جدًا، وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة على الكرة من جانب «الصقور الخضر» إلا أن منتخب الكويت تمكن من استغلال سلاح الهجمات المرتدة بصورة مثالية، ونجح في خطف 3 أهداف، منها هدفين في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني.

#خليجي24



هدف⚽️ بدر المطوع يصنع الثاني وأحمد الصانع يهز الشباك في لقاء #السعودية_الكويت



🇰🇼 2 – 0 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/WVCbCBb3yB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019

فيما سجل فراس البريكان هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل منتخب الكويت أهدافه في الدقائق 43 و45 من الشوط الأول، عبر أحمد الظفيري وسامي الصانع على الترتيب، عبر تمريرتين من بدر المطوع قائد كتيبة «الأزرق»، وسجل مبارك الفنيني الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

من جانبها علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على المباراة الساخنة، وهنأت المنتخب الكويتي بالفوز الساحق.

وكتبت على حسابها بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن):”مبروك للمنتخب المبدع #الأزرق هذا الفوز المستح، كفو وتستاهلون الفرحة يا أهل “

مبروك للمنتخب المبدع #الأزرق هذا الفوز المستحق 💙🇰🇼

كفو وتستاهلون الفرحة يا أهل #الكويت #الكويت_السعودية #خليجي_24 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 27, 2019

كما نشرت في تغريدة أخرى فيديو ساخر من الهزيمة الساحقة للمنتخب السعودي.

يشار إلى أن مشاركة منتخب السعودية في خليجي 24، جاءت بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، والتي كان من المفترض أن تقام بمشاركة 5 منتخبات، في ظل غياب منتخبات الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين، لكنهم قرروا المشاركة في اللحظة الأخيرة، بعد تجديد الدعوة من قبل اتحاد الخليج العربي للمنتخبات الثلاثة، قبلوها وتم إجراء قرعة جديدة بعد اعتماد مشاركة 8 منتخبات.

أما منتخب الكويت، والذي لم يتمكن من حصد لقب كأس الخليج منذ عام 2010، فيطمح في الظفر باللقب من جديد، وتوسيع الفارق مع ملاحقيه على لقب كأس الخليج، والذي ينفرد «الأزرق» بتحقيقه لعشر مرات سابقة، ويبتعد بفارق 7 ألقاب عن السعودية وقطر والعراق.