حساب إماراتي يكشف: الأمير تميم رفض طلباً شخصياً من ابن زايد مقابل الاستمرار في ملف المصالحة

كشف حساب “بدون ظل”- الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي- تفاصيل مثيرة عن خلاف جرى خلف كواليس المصالحة الخليجية، دفع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى إصدار تعليماته إلى “الساقط” حمد المزروعي للتطاول على رموز العائلة الحاكمة في قطر.

وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان طلب من أمير قطر سحب “كافة” القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد بلاده الإمارات، مقابل الاستمرار في ملف المصالحة”, مشيراً إلى أن قطر رفضت ذلك الطلب “أي التنازل”، وهو الامر الذي أثار جنون ابن زايد ودفعه لاعطاء الضوء الاخضر إلى حمد المزروعي للتطاول على الرموز القطرية.

الشيخ محمد بن زايد ، يريد من امير قطر

سحب القضايا المرفوعة في المحاكم الدوليه

ضد الامارات ، مقابل الاستمرار في ملف المصالحة ، وقطر ترفض التنازل ، وهذه احدى

اسباب هجوم الشيخ محمد بن زايد من حساب

حمد المزروعي على الرموز القطرية. — بدون ظل (@without__shadow) November 27, 2019

وكان الكاتب الشهير “ديفيد هيرست” كشف عن أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر، مشيراً إلى ان هذا الامر قدّ بدأ يظهر شيئاً فشيئاً.

وأطلق “بن زايد” المغرّد الإماراتي البذيء وسيء الصيت مجدداً للتعرّض لوالدة أمير قطر الشيخة موزا المسند والإساءة لها.

ونشر “المزروعي” عبر حسابه في “تويتر” سلسلة تغريداتٍ -تترّفع وطن عن نشرها- طعن فيها بشرف الشيخة موزا.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يخوض فيها البذيء “المزروعي” في أعراض القطريين، وخاصةً بحقّ والدة الأمير تميم بن حمد.

وقال “هيرست” إنه ليس من الواضح إذا كانت المبادرة الحالية لإنهاء الحصار ستنجح؛ فمحمد بن زايد بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يزور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أبو ظبي اليوم الاربعاء، بهدف لقاء محمد بن زايد بحسب ما أفادت مصادر سعودية وإماراتية تزامنا مع استضافة قطر لمنتخبي السعودية والإمارات في “خليجي24” وأنباء المصالحة الخليجية.

وأعلن عن هذه الزيارة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن).

غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله pic.twitter.com/4mJAADzLsi — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 26, 2019

وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.