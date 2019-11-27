“هذا السعودي شقيناه”.. “شاهد” احتفالات جماهير الكويت بالفوز المزلزل على السعودية تشعل الدوحة

أشعلت جماهير منتخب الكويت أجواء بطولة “خليجي 24” في العاصمة القطرية الدوحة، على استاد خليفة بن عبد الله بنادي الدحيل، احتفالا بفوز منتخبهم الساحق على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج “خليجي24”.

وأظهرت مقاطع متداولة اجتماع رابطة مشجعي منتخب الكويت في استاد خليفة بن عبد الله بنادي الدحيل، وهي تطلق الأهازيج وترددها، وسط تجمع غفير من الجماهير.

وأبرز هذه الهتافات كانت “هذا السعودي شقيناه”

وتغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24 والمقامة في قطر.

فعلى أرضية ملعب عبدالله بن خليفة، تقدمت الكويت عند الدقيقة 43 غبر أحمد الظفيري، لينتهي الشوط الأول بهدف كويتي نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سامي الصانع عند الدقيقة 46، قبل أن يختتم مبارك الفنيني أهداف الكويت بالهدف الثالث عند الدقيقة 90.

وقبل نهاية المباراة بثوان سجل فراس البريكان هدف تقليص الفارق للسعودية، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح الكويت.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب الكويتي فرق المجموعة الثانية بـ3 نقاط، متفوقا على البحرين وعُمان بنقطتين في حين تذيل الأخضر فرق المجموعة.

يذكر أن منتخب الكويت هو أكثر فريق حصداً لبطولة كأس الخليج في تاريخها، بواقع 10 ألقاب كاملة، ويطمح لاعبو “الأزرق” إلى تقديم أفضل ما لديهم في “خليجي 24” بالعاصمة الدوحة، والعودة إلى بلادهم باللقب الأغلى خليجياً.