“ابني خجول وزوجته مدلعاه اخر دلع”.. “شاهد” ماذا قالت سمية الألفي عن شقاوة الفيشاوي وحلاوة زوجته!

كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي، ونجلها أحمد الفيشاوي وزوجته المثيرة ندى كامل، خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة “النهار”.

قالت “الألفي”، إن الفيشاوي الصغير ورث شقاوة والده ولكنه خجول للغاية، وليس كما يبدو عليه “مقطع السمكة وديلها”.

وأضافت: ” الحقيقة هو بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقر ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان محترمة وحلوة أوي وبتحبه ومدلعاه آخر دلع، فهو عايز إيه أكتر من كدة، ولا أنا هعوز إيه أكتر من كدا؟.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.