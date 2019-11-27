“أكلناهم هم هم”.. “شاهد” لاعبو منتخب العراق يشمتون بإصابة بسام الراوي ويسخرون من منتخب قطر في تصرف أثار غضباً واسعاً

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا حاز انتقادات واسعة للاعبي المنتخب العراقي، الذين ظهورا وهم يسخرون من لاعبي المنتخب القطري ويبدون شماتة واضحة بإصابة بسام الرواي لاعب العنابي.

وأظهر المقطع المتداول والذي احتفى به المرتزق الأحوازي أمجد طه الممول سعوديا ونشره على صفحته، عدد من لاعبي العراق فى أتوبيس نقل اللاعبين يرددون أغنية بعد فوزهم فى المباراة التى جمعتهم بمنتخب قطر، بنتيجة 2-1، التى جمعتهم على ملعب “خليفة الدولى” فى افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجى 24″، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

وسخر اللاعبون من إصابة بسام الرواي الذى قام مسئولو الجهاز الفني القطرى بأبعاده عن الملعب بعد إصابة خطيرة، حيث قالوا “يابه بالتكتك شالوهم للمستشفى اكلناهم هم هم”.

كما تم تداول فيديو آخر للاعبي المنتخب العراقي في غرفة تبديل الملابس وهم يرددون ذات الأغنية الساخرة من لاعبي قطر، في تصرف لاقى استنكارا واستهجانا واسعين بين النشطاء الذين رفضوا هذا السلوك الغير لائق.

هذا وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إصابة مدافع منتخب “العنابي” بسام الراوي، بكسر في الساق اليمنى خلال المباراة الافتتاحية أمام العراق، التي جمعتهما أمس، الثلاثاء.

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وقال الاتحاد القطري عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الراوي يعاني من كسر في الساق اليمنى ويحتاج لتدخل جراحي، وسيغيب عن مشوار بطولة “خليجي 24”.

اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة

ماتشوف شر يا بطل #منتخب_قطر #خليجي24 pic.twitter.com/Z7AUQ7raIr — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 26, 2019

وتعرض بسام الراوي (21 عاما)، العراقي الأصل، لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة من أمامه.