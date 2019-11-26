حياتنا

نهاية صادمة لـِ 3 فتيات و4 شبان خلال لقائهم في شقة بالسعودية لقضاء سهرة حمراء!!

كتب وطن
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في حادثةٍ صادمةٍ شهدتها مدينة جازان ، لقيت طالبة في المرحلة المتوسطة، الثلاثاء، مصرعها حرقاً داخل إحدى الشقق، فيما كشفت الأجهزة الأمنية التفاصيل.

وبينت التحقيقات الأولية أن الطالبة التي لقيت مصرعها داخل الشقة، تواجدت معها فتاتان، إضافة إلى أربعة أشخاص تم تحديد هويتهم لاحقًا وإيداعهم في قسم التوقيف.بحسب صحيفة “عاجل” السعودية

وأضاف المصدر أن إحدى الفتاتين كانت قد أخرجت أختها من مدرستها، حيث ذهبن معًا إلى إحدى الشقق برفقة الشبان الأربعة، وخلال تواجدهم في الشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساويّ، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها كاملًا.

وأكد المصدر أن النيابة تسلمت ملف القضية تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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