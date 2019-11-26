مغرّد شهير يكشف إحباط الأمن القطري مخططاً لـِ”خلايا إماراتية” أثناء بطولة “خليجي 24”

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اكتمال استعدادات اللجنة الأمنية لبطولة كأس الخليج العربي (24) لتأمين البطولة التي تستضيفها قطر على مدى أسبوعين في استاد خليفة الدولي وملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل من خلال توفير كافة وسائل الأمن والسلامة لتأمين البطولة.

اكتمال استعدادات اللجنة الأمنية لبطولة كأس الخليج العربي(24) لتأمين البطولة التي تستضيفها #قطر على مدى أسبوعين في #استاد_خليفة_الدولي وملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل من خلال توفير كافة وسائل الأمن والسلامة لتأمين البطولة#الداخلية_قطر #خليجي24#أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/Fup2WGXoHG — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 25, 2019

وتنطلق اليوم الثلاثاء في قطر منافسات بطولة “خليجي 24″، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

وتفتتح منافسات البطولة ، بمباراة تجمع بين منتخب قطر ونظيره العراقي، ويلتقي في نفس اليوم، منتخبا الإمارات واليمن، بينما يشهد الأربعاء، إقامة مباراتين لحساب منافسات المجموعة الثانية، تجمع الأولى بين عمان والبحرين، والثانية بين السعودية والكويت.

وفي هذا السياق، قال المغرد العُماني الشهير “الشاهين” إن ما تم تداوله في بعض التغريدات حول احتمال نشوب أعمال شغب في بطولة كأس الخليج بالدوحة لم يأتِ من فراغ.

وأضاف أنّ الأمن القطري وقواته الخاصة فكك (عشرات الخلايا) من جنسية خليجية (يشاع انها سوف تنسحب من البطولة) -في إشارة الى منتخب الإمارات-، كانت تنوي الذهاب إلى ما هو أبعد من الشغب، لافتاً إلى أنّ المعلومة لم تنتشر بشكل رسمي للان، لكن المعلومات المؤكدة تفيد أن دولة قطر العزيزة رفعت حالة الاستعداد الأمني بشكل مكثف ونجاحها في العملية كان باهراً وموفقاً .بحسب “الشاهين”

🦅بدون تفاصيل🦅



هام للغاية



ما تم تداوله في بعض التغريدات حول أحتمال نشوب أعمال شغب في بطولة كأس الخليج بالدوحة لم يأتي من فراغ



الأمن القطري وقواته الخاصة تفكك (((عشرات الخلايا))) من جنسية خليجية (يشاع انها سوف تنسحب من البطولة) كانت تنوي الذهاب إلى ما هو أبعد من الشغب — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 26, 2019

المعلومة لم تنتشر بشكل رسمي للان،،، لكن المعلومات المؤكدة تفيد أن دولة قطر العزيزة رفعت حالة الاستعداد الأمني بشكل مكثف ونجاحها في العملية كان باهراً وموفقاً من الله تعالى



حفظ الله الخليج وبلاد المسلمين من شر كل حاقد وكيد كل كائد — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 26, 2019

جديرٌ بالذّكر أنّ المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ألمحَ خلال الأيام القليلة الماضية في أكثر من تغريدة إلى أن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم قد يُعلن إنسحاب الإمارات من بطولة خليجي24 .

والسبت الماضي، مهدّت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب” الطريق للإعلان عن انسحاب الإمارات من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وبررّت الصحيفة دوافع “بن زايد” للإنسحاب من البطولة إلى ادعائها بمهاجمة وسائل إعلامية قطرية لما وصفتها بـِ”رموز وطنية” في الإمارات.حسب زعمها