مستشار ابن زايد هنأها بالفوز وأصبح “مسخرة” تويتر.. مرشحة إماراتية تخسر انتخابات “إيكاو” وتحرج عيال زايد

خسرت عائشة الهاملي، المرشحة الإماراتية لمنصب رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”، الانتخابات لصالح منافسها الإيطالي سالفاتوري سياكشيتانو، أمس الاثنين.

وتفوق سياكشيتانو على الهاملي بفارق (ستة) أصوات، في الانتخابات التي شاركت في التصويت عليها نحو 36 دولة، وجرت في مونتريال بكندا.

اللافت أن خسارة الهاملي جاءت بعد نشر وسائل إعلام إماراتية خبر فوزها برئاسة المنظمة، قبل 24 ساعة على الانتخابات، وهو ما أثار تساؤلات حول نزاهة الانتخابات. !!

وتباهي عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابو ظبي، محمد بن زايد، بفوز عائشة الهاملي، برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي، في تغريدة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل، وجعله مادة دسمة للتندر والانتقاد الواضح من قبل المغردين على “تويتر.

ووصف القطري شاهين السليطي، عبدالخالق عبدالله بـ”اغبى صاحب نظريات وبروفسور في السياسة والثقافة والاقتصاد”، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ” زف البشرى لأغبى شعب على وجه الأرض بفوز مرشحتهم حمارة القايله بمنصب رئاسة إيكاو، وتناسى الثور بان هناك دولة مؤثرة في أي انتخابات بالعالم تحمل الرمز 974 ولها الكلمة الطولى عليه وعلى 🐕معزبه حاول مرة أخرى “.

اغبى صاحب نظريات وبروفسور في السياسة والثقافة والاقتصاد@Abdulkhaleq_UAE زف البشرى لأغبى شعب على وجه الأرض بفوز مرشحتهم

حمارة القايله بمنصب رئاسة @ICAO وتناسى الثور بان هناك دولة مؤثرة في أي انتخابات بالعالم تحمل الرمز 974 ولها الكلمة الطولى عليه وعلى 🐕معزبه

حاول مرة أخرى pic.twitter.com/hz10fzR8Ms — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 26, 2019

ورد الأردني علاء العناسوه على ما قاله السليطي قائلاً :” أشهد بأن صاحب الرمز الدولي 974 له دائما اليد الطولى والمؤثرة والحاسمة في جميع الميادين في الأمم المتحدة والفيفا ومجلس الأمن وفي أي منظمة عالمية ودولية، أما دويلة #التائهون_في_الارض فلها اليد الطولى في دعم الإرهاب وزرع بذور الفتن والمكائد والمؤامرات بين الدول العربية”.

أشهد بأن صاحب الرمز الدولي 974 له دائما اليد الطولى والمؤثرة والحاسمة في جميع الميادين في الأمم المتحدة والفيفا ومجلس الأمن وفي أي منظمة عالمية ودولية

أما دويلة #التائهون_في_الارض فلها اليد الطولى في دعم الإرهاب وزرع بذور الفتن والمكائد والمؤامرات بين الدول العربية#قطر متميزة👌 — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) November 26, 2019

وبعد الموقف المحرج الذي تعرضه له مستشار ابن زايد، سارع إلى حذف التغريدة ونشر تغريدة أخرى رصدتها “وطن”، مقدماً التهاني إلى المرشح الإيطالي الذي قال عبدالخالق عبدالله أنه فاز بفارق (طفيف) على مرشحة الامارات #عائشة_الهاملي لرئاسة الطيران المدني الدولي في الانتخابات.

مبروك للمرشح الايطالي الذي فاز بفارق طفيف على مرشحة الامارات #عائشة_الهاملي لرئاسة الطيران المدني الدولي في الانتخابات التي جرت اليوم. كان الفارق 6 اصوات فقط. تمنياتنا للكابتن طيار عائشة بالفوز في الانتخابات القادمة. pic.twitter.com/lAYoR6ZvsH — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 25, 2019

وبعد خسارتها، تقدمت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتهاني إلى سياكشيتانو على انتخابه رئيسا للمنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن سياكشيتانو يبدأ في تنفيذ مهام وظيفته مطلع العام 2020.

وتضم منظمة “إيكاو” 193 دولة، يحق لممثلي 36 منها فقط التصويت في الانتخابات، التي يتنافس فيها إضافة إلى الهاملي مرشحون من فرنسا وقيرغستان.

وتُتهم الإمارات باستخدام طرق غير شرعية عند منافسة مواطنيها في انتخابات دولية، كان آخرها في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما استبعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى المرشح الإماراتي لمنصب نائب لرئيس، أحمد الكمالي؛ بسبب خرقه قوانين النزاهة.

يشار إلى أن “إيكاو” وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشأتها دول في عام 1944 لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).