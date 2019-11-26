مرتضى منصور يكشف تفاصيل رسالة خاصة وصلته بشأن “الفيديو الجنسي”.. تم تصويره في هذا المكان

في تصريحات أثارت جدلا واسعا كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة هاتفية بشأن الفيديو الإباحي المنسوب له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك.

وقال “مرتضى” إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة على هاتفه موضحًا أن الفيلم الجنسي المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا، مشيرًا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف «منصور»: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ».

واختتم: مجلس إدارة الزمالك سيجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أنه لن يخون أحدا أو يهاجمه تعاون معه من قبل.

وفي سياق آخر أكد رئيس نادي الزمالك أن فريقه لن يلعب مباراة كأس السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية، مشيرا إلى أن “الدوحة مثل تل أبيب” بالنسبة له.

وقال منصور إن مجلس إدارة الزمالك قرر عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وزعم رئيس الزمالك أن أسباب هذا القرار تكمن في أن قطر “دولة معادية” بالنسبة لمصر وتحرض على قتل ضباطها وعناصر جيشها، وقد حرضت سابقا على قتل النائب العام المصري، هشام بركات، وفقا لمنصور.

وأشار رئيس النادي المصري إلى أنه يعتبر قطر “دولة معادية” مثل إسرائيل، كما انه يرى اللعب في الدوحة وإسطنبول مثل اللعب في تل أبيب.