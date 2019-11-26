مرتضى منصور
مرتضى منصور
الهدهد

مرتضى منصور يكشف تفاصيل رسالة خاصة وصلته بشأن “الفيديو الجنسي”.. تم تصويره في هذا المكان

كتب وطن
0

في تصريحات أثارت جدلا واسعا كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي ، عن تلقيه رسالة هاتفية بشأن الفيديو الإباحي المنسوب له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر نادي .

وقال “مرتضى” إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة على هاتفه موضحًا أن الفيلم الجنسي المزعوم كان مصورًا في وليس في ، مشيرًا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف «منصور»: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ».

واختتم: مجلس إدارة الزمالك سيجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أنه لن يخون أحدا أو يهاجمه تعاون معه من قبل.

وفي سياق آخر  أكد رئيس نادي الزمالك أن فريقه لن يلعب مباراة كأس السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية، مشيرا إلى أن “الدوحة مثل تل أبيب” بالنسبة له.

وقال منصور إن مجلس إدارة الزمالك قرر عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وزعم رئيس الزمالك أن أسباب هذا القرار تكمن في أن قطر “دولة معادية” بالنسبة لمصر وتحرض على قتل ضباطها وعناصر جيشها، وقد حرضت سابقا على قتل النائب العام المصري، هشام بركات، وفقا لمنصور.

وأشار رئيس النادي المصري إلى أنه يعتبر قطر “دولة معادية” مثل إسرائيل، كما انه يرى اللعب في الدوحة وإسطنبول مثل اللعب في تل أبيب.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” فنانة معروفة تنشر صورة منى فاروق “بطلة” الفيديوهات الجنسية مع خالد…

الهدهد

“شاهد” السيسي يشرح كيف سيكمل المصريين حياتهم بدونه ويثير سخرية واسعة..…

الهدهد

جمال ريان يكشف ما حدث من دول الحصار تجاه قطر تماشيا مع مساعي الكويت وسلطنة عمان…

حياتنا

موضة “خلع الحجاب”.. “شاهد” فنانة معروفة تلحق بـ حلا شيحة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.