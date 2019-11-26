كاتب سعودي خالف تعليمات ابن سلمان وأشاد بأهل قطر وكرمهم فأغضب الديوان الملكي وذبابه بعد هذه التغريدة!

أثار الكاتب السعودي المعروف، مهنا الحبيل، غضب الذباب السعودي والمطبلين للديوان الملكي، بعد تغريدة خالف فيها تعليمات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشاد بأهل قطر وكرمهم.

وقال الحبيل في تغريدة رصدتها “وطن”، ( سيبقى لكم يا أهل #قطر هذا السلم الذي تجددونه من جذوركم إكرام الضيف وحسن الأخلاق والوجه الطلق في سفرة جزلة هذا هو العهد بكم للثأر لغته وللرد أبواب لكن ما عند الله أبقى وكلما تنزهت ساحتكم التي ظُلمت من الأقربين كلما رفعكم الله بين الناس هذه خاطرة حركها نفح طيبكم في #خليجي24 ).

سيبقى لكم يا أهل #قطر هذا السلم الذي تجددونه من جذوركم

إكرام الضيف وحسن الأخلاق والوجه الطلق في سفرة جزلة

هذا هو العهد بكم



للثأر لغته وللرد أبواب

لكن ما عند الله أبقى

وكلما تنزهت ساحتكم التي ظُلمت من الأقربين

كلما رفعكم الله بين الناس



هذه خاطرة حركها نفح طيبكم في #خليجي24 — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) November 25, 2019

وكانت السلطات السعودية، اتخذت قرارات تعسفية ضد كل من “يتخذ موقفاً تعاطفياً محابياً أو اعتراضياً” ضد قراراتها التي حاصرت بموجبها إلى جانب الامارات والبحرين، دولة قطر، على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة ذلك الموقف بمثابة جريمة إلكترونية ينص عليها القانون المعمول به فى السعودية.

وقال المحامي السعودي مشرف الخشرمى في توضيح للقرار إن أي شخص يتعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل أو فى مقال، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة إلكترونية ومعلوماتية، عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب القانون السعودي المعمول به.!

ولاقت تغريدة الكاتب السعودي ترحيباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الامر الذي يعكس مدى الترابط والاخوة بين دول الخليج الذي فرقتهم أحقاد التائهين في الارض. حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدة الحبيل، فيما هاجم الذباب السعودي الكاتب بألفاظ خارجة بعد تعليمات مشغليهم.

شيء محزن ان نرحب بهم كضيوف من بعد ان كنا نرحب بهم كأهل … حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل على من خطط لحصارنا وحسبنا الله ونعم الوكيل على من دعم مؤتمر جروزني الذي منه و فيه تم التخطيط لكل ما يحدث الان — Prince 🇶🇦🇰🇼🇴🇲 (@PrinceAngelQ) November 25, 2019

بيض الله وجهك يا إبن هجر — Qatari 🇶🇦 قطر (@_ALATHBAH_) November 25, 2019

تسلم اخوي على هالكلام الطيب

وننطلق من مبدأ اسلامي🌺🇶🇦 واخلاق كريمه. — ahmed alabdulla (@ahameda92806573) November 26, 2019

ماعليك زورد وكعبة المضيوم هي ملح الخليج ودار الكل دار أبن ثاني حماه الله وحمى كل من يقطن ارض قطر من مواطن إلى مقيم وزائر — رآعي الأدعم # (@972Alkhater) November 25, 2019

تغريدات المحبة حينما تصدر من خصوم ، أراها شجاعة وشرف خصوصاً في خضم الأوضاع السياسية الحساسة ، وإفشاء المحبة بين الشعوب بعيداً عن السياسة هي مسؤولية إجتماعية ليست بالهينة حينما تصدر من شخصيات مؤثرة



كل الإحترام لك ولشعب السعودي العزيز

♥️🇸🇦🇶🇦 — جـواهـر بـورشيـد 🇶🇦 (@Jamyb8) November 25, 2019

ولكن لم يسلم الكاتب السعودي، مهنا الحبيل، من بذاءة الذباب الالكتروني والمطبلين للنظام، حيث هجومه بألفاظ خارجة تطاولوا خلاله على مكانته بعد إشادته بقطر.

ما يمدح السوق إلا اللي ربح فيه ( 💵 ) 😉 — فيصل آل بدر (@ma3an05) November 25, 2019

ي اخي انت غبي وإلا تتغابى الحكومه القطرية منذ عقود وهي تنخر في البيت الخليجي والعربي لمصلحة اعدائها — شبل غامد07 (@maxak2jcH1awxjU) November 25, 2019

تحاول التمنطق في كل شيء الا في الازمة الخليجية .. تكتب بسذاجة العامي المتألم من الازمة والذي لايمتلك ادوات تشخيصها وسبل حلها ونقدها .

مع انحيازك المبدأي لقطر بحجة التعاطف مع الاسلاميين .

رغم أن السياسة القطرية سياسة مكايدة لدول في المنطقة — . (@Qx____________3) November 25, 2019