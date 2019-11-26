كاتب سعودي خالف تعليمات ابن سلمان وأشاد بأهل قطر وكرمهم فأغضب الديوان الملكي وذبابه بعد هذه التغريدة!
أثار الكاتب السعودي المعروف، مهنا الحبيل، غضب الذباب السعودي والمطبلين للديوان الملكي، بعد تغريدة خالف فيها تعليمات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشاد بأهل قطر وكرمهم.
وقال الحبيل في تغريدة رصدتها “وطن”، ( سيبقى لكم يا أهل #قطر هذا السلم الذي تجددونه من جذوركم إكرام الضيف وحسن الأخلاق والوجه الطلق في سفرة جزلة هذا هو العهد بكم للثأر لغته وللرد أبواب لكن ما عند الله أبقى وكلما تنزهت ساحتكم التي ظُلمت من الأقربين كلما رفعكم الله بين الناس هذه خاطرة حركها نفح طيبكم في #خليجي24 ).
وكانت السلطات السعودية، اتخذت قرارات تعسفية ضد كل من “يتخذ موقفاً تعاطفياً محابياً أو اعتراضياً” ضد قراراتها التي حاصرت بموجبها إلى جانب الامارات والبحرين، دولة قطر، على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة ذلك الموقف بمثابة جريمة إلكترونية ينص عليها القانون المعمول به فى السعودية.
وقال المحامي السعودي مشرف الخشرمى في توضيح للقرار إن أي شخص يتعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل أو فى مقال، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة إلكترونية ومعلوماتية، عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب القانون السعودي المعمول به.!
ولاقت تغريدة الكاتب السعودي ترحيباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الامر الذي يعكس مدى الترابط والاخوة بين دول الخليج الذي فرقتهم أحقاد التائهين في الارض. حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدة الحبيل، فيما هاجم الذباب السعودي الكاتب بألفاظ خارجة بعد تعليمات مشغليهم.
ولكن لم يسلم الكاتب السعودي، مهنا الحبيل، من بذاءة الذباب الالكتروني والمطبلين للنظام، حيث هجومه بألفاظ خارجة تطاولوا خلاله على مكانته بعد إشادته بقطر.