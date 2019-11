“شاهد” فنانة معروفة تنشر صورة منى فاروق “بطلة” الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف وتهاجم منتقديها: كل ابن آدم خطاء

View this post on Instagram

@mona_farouk_official أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء بني ادمة غلطت واخدت جزائها وأعترفت بخطائها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا أسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لان ربنا بيسامح انت ياعبد مش حتسامح؟؟ خلاص بقي كفايه عليها أهانة وربنا يسترنا جميعا كل أبن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فا ارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدء من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدء من جديد وربنا يسامحها ويوفقها🙏🏼