علاقة حميمة داخل سيارة - توضيحية
علاقة حميمة داخل سيارة - توضيحية
حياتنا

فضيحة شاب وفتاة كويتيين داخل سيارة .. اهتزازها كشف ما يحدث داخلها!!

كتب وطن
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ضبطت قوات الأمن الكويتية، شابًا وفتاة كويتيين داخل سيارة اشتبه فيها على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وهما في وضع مخل وفي حالة سكر.

وتم ضبط الفتاة والشاب بواسطة أمن الطرق في بعد أن اشتبهوا في سيارة تترنح على الطريق وبحوزتهما زجاجات خمور مستوردة وحبوب ومؤثرات عقلية.

وحسب صحف محلية، فإنه باستيقاف المتهمين تبين أن الشاب ومرافقته في حالة سُكر وأنهما مواطنان كويتيين وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط قوات الأمن الكويتية، جرائم مخلة على الطريق داخل سيارة، ومؤخرًا تم ضبط شاب وفتاة في وضع مخل أثناء ممارستهما وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق.

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