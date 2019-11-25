صاحب “اللحية” النجسة وسيم يوسف يُجنّ جنونه من تواجد شقيق أمير قطر في جزيرة أبوموسى التي تحتلها إيران!

أثارت الصور التي نشرها شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، من قلب جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971، جنون وهستيريا صاحب “اللحية” النجسة والمرتزق الأردني وسيم يوسف، فخرج من عباءة “المشيخة” التي يدّعيها يسبّ ويشتم بألفاظ بذيئة.

ومن خلال حسابه في “تويتر” عبّر وسيم يوسف عن جنونه من تواجد الشيخ خليفة بن حمد في جزيرة أبوموسى، وكتب تغريدةً تعكس أخلاقه وتؤكد أنّه ليس إلا مرتزق لدى ولي عهد ابوظبي، ولا علاقة له بالدعاة وبرامج الدين التي يقدّمها عبر شاشة تلفزيون ابوظبي.

واستفزت صورة العلم الإيراني التي وضعها الشيخ خليفة بن حمد على إحدى الصور للدلالة على تواجده في الجزيرة، المرتزق وسيم يوسف.

الأحذية لا تكترث أين وجهتها ..

فصاحبها يأخذها أينما شاء !

بكل وقاحة يضع العلم الإيراني على جزيرة إماراتية محتلة من قبل إيران ويفتخر بذلك !

لا غرابة .. فهذا الخائن من ذاك العاق !

ويبقى الحذاء حذاء ..

لا بارك الله به ولا بمن معه ..

ولا بمن أتى به ولا بمن أنجبه ..

سلالة قذرة جداً pic.twitter.com/ldnUqXSoyh — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) November 25, 2019

وتمادى صاحب “اللحية” النجسة في الإساءة، وتطاول على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصورةٍ ووصفٍ ينطبق عليه هو كمرتزق لمحمد بن زايد، كما ردّ مغرّدون .

وأنا اسم حذائي " تميم " .. pic.twitter.com/AbPNQvz0Tc — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) November 25, 2019

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وأظهرت الصور التي نشرها الشيخ خليفة على حسابه الرسمي بإنستجرام مقتطفات من رحلته البرية والطرائد التي تمكن منها.