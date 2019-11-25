بينما استقبلوا لاعبي قطر في أبوظبي بالأحذية.. “شاهد” هكذا استقبلت قطر “الصغيرة” لاعبي الإمارات بالدوحة

في موقف وصف من قبل النشطاء بأنه “أخلاق الكبار” حظي المنتخب الإماراتي لكرة القدم، باستقبال رسمي حافل لدى وصوله المطار في الدوحة للمشاركة في “خليجي 24” وذلك على الرغم من الإساءة التي تعرض لها لاعبي قطر في أبوظبي بداية العام الجاري ببطولة كأس آسيا.

الاتحاد القطري لكرة القدم نشر اليوم، الاثنين، مقطع فيديو يُظهر وصول بعثة المنتخب الإماراتي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج 24.

وعلى أنغام الأغنية التي خصصها الاتحاد القطري لاستقبال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، ظهر لاعبو “الأبيض” وهم يصلون إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج وقد ظهرت المعنويات العالية على وجوههم.

وأتى وصول بعثة المنتخب الإماراتي، والتي تحط الرحال في قطر للمرة الأولى منذ بداية “الأزمة الخليجية”، بعد ساعات قليلة من وصول بعثة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة.

وعقد ناشطون مقارنة بين استقبال قطر للاعبي الإمارات وبين ما حدث للاعبي المنتخب القطري في الإمارات في يناير الماضي، عندما تم إطلاق الهتافات المسيئة ضدهم ورمي الأحذية وزجاجات المياه عليهم من جماهير الإمارات خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات بالدور نص النهائي.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات.

وانتهت المباراة حينها بفوز تاريخي لمنتخب قطر على الإمارات بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى النهائي أمام اليابان ويفوز باللقب بعدها.

وخلال عزف النشيد الوطني لمنتخب قطر قبل بدء المباراة أطلق الجمهور الإماراتي صافرات الاستهجان وحاول التشويش على صوت النشيد، بطريقة أثارت غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.