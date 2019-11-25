ابن زايد يُصر على ضرب المصالحة.. “شاهد” منتخب السعودية وصل الدوحة برحلة مباشرة من الرياض وهذا ما فعلته الإمارات

وصلت بعثة المنتخب السعودي الى العاصمة القطرية “الدوحة” استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي24”، عبر رحلة طيران مباشرة من الرياض إلى الدوحة لأول مرة منذ الأزمة وحظر الطيران المباشر.

وذكر محلل الطيران الدولي، أليكس ماتشيرز، في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن “منتخب المملكة العربية السعودية طار على متن رحلة مباشرة من الرياض إلى الدوحة”.

طار منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم هذا الصباح على متن رحله مباشرة من الرياض إلى الدوحه. https://t.co/z3liK8yy8h — Alex Macheras (@AlexInAir) November 25, 2019

في حين قال قي تغريدة أخرى: “وصل المنتخب الإماراتي إلى قطر بعد رحلة على متن طائرة بوينغ 737 خاصة من دبي إلى الدوحة عبر الكويت، حيث قررت الإمارات عدم الطيران إلى الدوحة مباشرة، على عكس السعودية”.

Update: UAE national football team has arrived here in Qatar after flying on a private Boeing 737 jet from Dubai to Doha via Kuwait



UAE decided not to fly here direct, unlike Saudi. #خليجي24 pic.twitter.com/2nmPiJtIrI — Alex Macheras (@AlexInAir) November 25, 2019

وسبق لماتشيرز أن قال، في 13 نوفمبر الجاري: إن “منتخبات السعودية والإمارات والبحرين ستنطلق على متن رحلات مباشرة إلى الدوحة في قطر، حيث سيشاركون في (خليجي 24)”.

ووصل المنتخب السعودي لكرة القدم صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

ونشر حساب المنتخب السعودي على “تويتر”، صورا لبعثة الأخضر السعودي فور وصولها إلى مطار حمد الدولي.

ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة بين الدول الثلاث وقطر التي بدأت في 2017.

وأعرب نشطاء ومغردون قطريون عن ترحيبهم بجميع الدول العربية الثمان المتنافسة في بطولة كأس “خليجي 24” لكرة القدم.

وعبر هاشتاغ “#اهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع”، أثنى النشطاء على الجهود المبذولة في التنظيم، ورحبوا بالجميع.

وتزينت شوارع العاصمة القطرية الدوحة بصور وأعلام بكل الدول العربية والخليجية المشاركة في بطولة “خليجي 24″، التي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما تضمنت شوارع الدوحة لافتات تحمل عبارات ترحيبية بالمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، إضافة إلى أعلام الدول الخليجية، في أماكن وساحات مختلفة.