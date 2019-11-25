مذكرة قضائية لرفع الحصانة عن نائب أردني “خان الأمانة” واستولى على أموال أردنيين غائبين!

تلقت الأمانة العامة في مجلس النواب الأردني طلبا رسميا من الحكومة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب غازي الهواملة ضمن إطار ملاحقته من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وأكد النائب الهواملة في تصريحات صحافية عدم وجود قضية من الأساس للتحقيق فيها معه او تحويله للقضاء بسببها، وأنه اذا ما تم رفع الحصانة عنه وعرضه على القضاء، فإنه قادر على إثبات براءته من التهم الموجهة إليه .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ذكرت مطلع الشهر الجاري، أنه جرى التحقيق مع أحد النواب بتهمة القيام بأعمال تزوير واستخدم وكالات وسندات مزورة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين، مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية، إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

ولفت إلى أن التهم الموجهة إليه من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتزوير واستخدام وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين، لا يتحمل المحامي الموكل بالقضية تبعات تزوير الوثائق المقدمة له لأنها ليست من مهماته ، وأضاف أن القضية التي توكل بها لم يتم البت بها ولم يأخذ صاحب العلاقة أية أموال من ورائها.

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وعرف النائب الهواملة بخطاباته البرلمانية المثيرة للجدل ابرزها ان المملكة تدار من ملكين في اشارة للعاهل الأردني وزوجته ، تسببت بحالة إرباك في المؤسسة التشريعية ما أرغم رئيس مجلس النواب حذفها من محضر الجلسة تمهيداً إحالته للجنة السلوك والنظام.