“الحل في مسقط”.. طحنون بن زايد يصل فجأة الى سلطنة عمان بتعليمات شقيقه الأكبر بعد لقاء “بن سلمان” بالسلطان

أفادت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الإثنين، أنّ مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان وصل سلطنة عمان في زيارةٍ غير معلنة.

وقالت الوكالة إن الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني استقبل اليوم طحنون بن زايد والوفد المرافق له.

وذكرت الوكالة أن “النعماني” تبادل مع طحنون بن زايد “مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني يستقبل مستشار الأمن الوطني بدولة #الإمارات العربية المتحدة ، تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين #السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة pic.twitter.com/o1LvG72Yk9 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 25, 2019

وتأتي زيارة طحنون بن زايد بعد أيام من زيارة شقيق ولي العهد السعودي الصغير الأمير خالد بن سلمان، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد.

وعن زيارة “بن سلمان” قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إنه يتولى حاليا مهمة إخراج السعودية من اليمن وإنهاء الحرب من خلال التحضير للقاءات على مستوى عال في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلي الحوثيين .

وترى المجلة أن الأمير الشاب كلف من شقيقه ولي العهد بالتفاوض على إنهاء الحرب التي أدت لخلق كارثة إنسانية وزادت من تعاون إيران العسكري مع الحوثيين.

وأشارت إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول (سبتمبر) الذي أدى لوقف نصف انتاج النفط السعودي.