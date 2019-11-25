قتلى الجيش السعودي في نجران
قتلى الجيش السعودي في نجران
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الحوثيون يوجّهون ضربة قاسية للتحالف السعودي -الإماراتي ويسقطون 350 جندياً بين قتيل ومصاب بعملية نوعيّة

كتب وطن
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية قتل وإصابة 350 جندياً بينهم سعوديون وإماراتيون وسودانيون في 20 يوماً خلال بمدينة غربي .

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن عملية المخا نفذت بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأطلق على العملية اسم عملية “وإن عُدتم عُدنا”.

وأوضح أنه تم استهداف منطقة المخا بـتسعة صواريخ باليتسية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة.

وأكدّ أن العملية أدّت لسقوط أكثر من ثلاثمائةٍ وخمسين ما بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، إضافةً إلى تدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة.

واشار الى أنه تم تعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت.

وأكد المتحدث العسكري أن اجلمعة لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها سترد وبقوة على إعتداءات “العدوِّ” وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة والساحل الغربي.

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