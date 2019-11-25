الحوثيون يوجّهون ضربة قاسية للتحالف السعودي -الإماراتي ويسقطون 350 جندياً بين قتيل ومصاب بعملية نوعيّة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية قتل وإصابة 350 جندياً بينهم سعوديون وإماراتيون وسودانيون في 20 يوماً خلال عملية عسكرية بمدينة المخا غربي اليمن.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن عملية المخا نفذت بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.



وأطلق الحوثيون على العملية اسم عملية “وإن عُدتم عُدنا”.



وأوضح أنه تم استهداف منطقة المخا بـتسعة صواريخ باليتسية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة.



وأكدّ أن العملية أدّت لسقوط أكثر من ثلاثمائةٍ وخمسين ما بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، إضافةً إلى تدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة.



واشار الى أنه تم تعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت.



وأكد المتحدث العسكري أن اجلمعة لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها سترد وبقوة على إعتداءات “العدوِّ” وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة والساحل الغربي.