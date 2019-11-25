ضابط أمن إماراتي يكشف سبب سعى ابن زايد لإفشال “خليجي 24” بأي ثمن خوفا من هذا الأمر الذي سيفعله أمير قطر

كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي من خلال موقع “تويتر” عن السبب وراء سعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لإفشال بطولة “خليجي 24” التي تستضيفها الدوحة بأي ثمن بعدما اضطرت الإمارات لإعلان مشاركتها بها بعدما سبقتها السعودية لذلك.

وقال حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، في تغريدة رصدتها (وطن) إن الشيخ محمد بن زايد يعلم أن أمير قطر سيحضر مباراة منتخب الإمارات وسيقف للسلام الوطني وسيصفق مع الجماهير.

الشيخ محمد بن زايد ، يعلم ان امير قطر

سيحضر مباراة منتخبنا ، وسيقف للسلام

الوطني وسيصفق مع الجماهير ، وهذا الامر

سيسبب للشيخ محمد الحرج الكبير ، لذلك يريد

افشال البطولة ، عن طريق اعلاميين المال. — بدون ظل (@without__shadow) November 24, 2019

وتابع موضحا أن هذا الأمر سيسبب للشيخ محمد الحرج الكبير، لذلك يريد إفشال البطولة عن طريق “اعلاميين المال” حسب وصفه.

هذا ووصل منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين التي تنطلق غدا الثلاثاء حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وحظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه إلى مقر الإقامة، على أن يخوض في وقت لاحق من مساء اليوم أولى حصصه التدريبية.

وتخوض الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن.

ويرى محللون أن هناك مؤشرات على حدوث اختراق في الأزمة الخليجية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرار رفض المشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24 في قطر والذي بدوره يمثل “خطوة أولية تبدو أنها تمضي نحو المصالحة”.

ويقول هؤلاء “هذه التحركات تأتي في محاولة من السعودية لتخفيف الضغط عليها، بالتزامن مع خطوات أخرى تقوم بها للخروج من مأزقها في محيطها، وفي مقدمتها خلافاتها مع إيران، والحرب مع الحوثيين، بعدما تركتها حليفتها الإمارات في مواجهة الطرفين وذهبت نحو مصالحة طهران والانسحاب من حرب اليمن”.