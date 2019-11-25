موضة “خلع الحجاب”.. “شاهد” فنانة معروفة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها

فيما يبدو أن خلع الحجاب صار موضة في أوساط فنانات مصر اللائي ارتدينه قبل سنوات، ظهرت الفنانة المصرية المعروفة شهيرة في إطلالة جديدة وقد خلعت حجابها الذي ارتدته لسنوات لتلحق بحلا شيحة وصابرين.

شهيرة أثارت حالة جدل بعد ظهورها بشعر أشقر ومكياج ثقيل في أحدث صورها، مما دفع التعليقات تنهال ما بين متغزل بجمالها وبين معارض لخلعها الحجاب.

أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.



وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى pic.twitter.com/S9JNu4aKUG — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 25, 2019

تفاعل الجمهور بقوة مع أحدث صور للفنانة المصرية بعد خلعها الحجاب، كما لم يخل الأمر من الانتقادات اللاذعة لشهيرة، حيث اعترض البعض على إطلالتها الجديدة التي تبدو لافتة للغاية، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا.

عارفين مين دى .تيته شهيره pic.twitter.com/XTusLaLaLd — بنت سلطح بابا (@imyy38) November 24, 2019

الفنانة #شهيرة في أحدث ظهور لها 🙋 pic.twitter.com/odQsXbDOln — amany azzam أماني عزام ⁦🇪🇬⁩ (@amanyazzam3) November 23, 2019

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وكانت الفنانة المصرية صابرين، قد فاجأت جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع “إنستغرام” تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب، وسبقتها حلا شيحة التي مثل خلعها للحجاب صدمة كبيرة في أوساط متابعيها.