خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته تُشعل مؤشر البحث “جوجل” في مصر!

تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر خبر “خيانة” الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لزوجته سمية الألفي، وهي التي روتها ضمن برنامج حواري.

وعبرت الفنانة سمية الألفي، عن حبها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وقالت وهي تبكي: “خيانته الجسدية ماكنتش بعتبرها خيانة .. عشان كده كنت بسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل”.

كما أكدت ضمن حوارها لبرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه عمرو الليثي أنها لم تحاول ان تبحث خلفه لمعرفة علاقاته النسائية، حيث قالت :”حتى لو شوفته بيخوني بعيني هعمل نفسي ماشوفتش .. اتقالي في التليفونات كتير إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد”.

وتوفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في يوليو/ تموز 2019، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر/تشرين الأول 2018.