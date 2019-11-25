“شاهد” جماهير “الأحمر” العُماني تشعل الدوحة.. وهكذا تفاعل القطريون مع “فاكهة الخليج”

احتفى قطريون على موقع التوصل تويتر بمشجعي سلطنة عُمان الذين وصولوا الدوحة اليوم، الاثنين، لمؤازرة منتخبهم في منافسات “خليجي24” التي تستضيفها قطر.
وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع لحظة وصول عدد من الجماهير العُمانية للدوحة، والذين أشعلوا المطار باحتفالات فلكلورية من التراث الثقافي العماني وتفاعل معهم القطريون بشكل كبير.
وانهالت ردود القطريين المرحبة بأشقائهم في السلطنة مذكرين بموقف الجماهير العمانية في مساندة ودعم المنتخب القطري ببطولة أمم آسيا الأخيرة في الإمارات.
ووصف العديد من المغردين القطريين الجماهير العمانية بأنها “فاكهة الخليج” مرحبين بهم في بلدهم الثاني قطر.
هذا وخاض المنتخب العماني أمس، الأحد، حصته التدريبة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبدء مغامرته في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.
ويتطلع “الأحمر” إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه في “خليجي 23” بالكويت، وهو اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 2009 حين استضاف البطولة.
ويخوض المنتخب العماني منافسات “خليجي 24” ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين.
ويستهل المنتخب العماني مشاركته بمواجهة المنتخب البحريني يوم الأربعاء 27 نوفمبر، ثم يلاقي منتخب الكويت يوم 30 نوفمبر، ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب السعودي يوم 2 ديسمبر.