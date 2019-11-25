“شاهد” جماهير “الأحمر” العُماني تشعل الدوحة.. وهكذا تفاعل القطريون مع “فاكهة الخليج”

احتفى قطريون على موقع التوصل تويتر بمشجعي سلطنة عُمان الذين وصولوا الدوحة اليوم، الاثنين، لمؤازرة منتخبهم في منافسات “خليجي24” التي تستضيفها قطر.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع لحظة وصول عدد من الجماهير العُمانية للدوحة، والذين أشعلوا المطار باحتفالات فلكلورية من التراث الثقافي العماني وتفاعل معهم القطريون بشكل كبير.

وصول فاكهة الخليج إلى الدوحه#خليجي24 pic.twitter.com/o0ExN1ndfS — سالم سعيد المقبالي (@salim_said1) November 25, 2019

وانهالت ردود القطريين المرحبة بأشقائهم في السلطنة مذكرين بموقف الجماهير العمانية في مساندة ودعم المنتخب القطري ببطولة أمم آسيا الأخيرة في الإمارات.

فاكهة الخليج اهل عمان الكريم الطيبة فدووة ❤❤❤❤💚💚💚 — أموووجے هہادئهہ..👑الزعيم الملكي.💚 (@hlooom440) November 25, 2019

فديت هالعمان نورت الدوحة بحضورهم 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲ويا هلا ويا مرحبا 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️ — الدوحة (@noor_alwakra) November 25, 2019

ووصف العديد من المغردين القطريين الجماهير العمانية بأنها “فاكهة الخليج” مرحبين بهم في بلدهم الثاني قطر.

انشهد انهم فاكهة الخليج عز الله انك صادق وياهلا وسهلا فيهم في ديرتهم وبين اهلهم 🇴🇲🇶🇦 — ام عبدالله القطريه 🇶🇦 (@tota20029) November 25, 2019

اي والله انهم فاكهة الخليج وملح البطولات — 🇰🇼DRDOR🇰🇼 (@drdor1111) November 25, 2019

هذا وخاض المنتخب العماني أمس، الأحد، حصته التدريبة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبدء مغامرته في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويتطلع “الأحمر” إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه في “خليجي 23” بالكويت، وهو اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 2009 حين استضاف البطولة.

ويخوض المنتخب العماني منافسات “خليجي 24” ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين.

ويستهل المنتخب العماني مشاركته بمواجهة المنتخب البحريني يوم الأربعاء 27 نوفمبر، ثم يلاقي منتخب الكويت يوم 30 نوفمبر، ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب السعودي يوم 2 ديسمبر.