جريمة قتل
جريمة قتل
حياتنا

جريمة تهزّ الإمارات .. هكذا قتل شقيقان ابن شقيقهما لممارسته الجنس مع زوجة أحدهما!

كتب وطن
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نشرت صحيفة إماراتية تفاصيل صادمة حول ارتكبها شقيقان بحقّ ابن شقيقهما لممارسته مع زوجة أحدهما.

ووفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”، فالمتهميْن أحدهما زائر (42 عاماَ)، والآخر هارب (49 عاماً) قتلا ابن شقيقهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا خطة محكمة للغدر به.

وفي التفاصيل، فإنّ المتهمْن “آسيويان” دعيا المجنيّ عليه إلى مأدبة طعام بمسكن المتهم الثاني، انتهت بعرضهما عليه إيصاله إلى مسكنه، ثم توجها إلى طريق مختلف بعد أن أقنعاه بأنه مختصر إلى سكنه.

وأحكم أحد المتهمين قبضته على المجنيّ عليه، فيما خنقه الآخر بحبل، ووجّه إليه الأول ضربتين عنيفتين بمطرقة، فأسقطاه مضرجاً بدمائه، ثم قاما بدفنه.

وعن الدّافع للجريمة، قالت الصحيفة إنه بناءً على شكوكهما في أنه يمارس الجنس مع زوجة عمه، فخططا لجلبه إلى الإمارات لقتله، وسهلا حضورها إليه ثم نفذا جريمتهما.

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