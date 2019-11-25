“اه يالاللى يا عيني يا لالالي”..”شاهد” اللبنانيون عادوا إلى “هز الوسط” على إيقاع أغاني سعد لمجرد ومحمد رمضان

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة أظهرت مواصلة اللبنانيين احتجاجاتهم على طريقتهم الخاصة، التي برز بها الرقص والغناء في حلقات جماعية كنوع من أنواع التظاهر السلمي.

الثورة مستمرّة في مرج بسري لليوم الخامس عشر#لبنان_ينتفض 🇱🇧 pic.twitter.com/g3ewtIbony — Save The Bisri Valley أنقذوا مرج بسري (@savebisri) November 24, 2019

أجواء الثورة في مرج بسري بعد طرد جرافات السلطة الفاسدة 🇱🇧#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/a6kGiXOkBm — Save The Bisri Valley أنقذوا مرج بسري (@savebisri) November 24, 2019

وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع حلقات رقص وغناء جماعية للشباب اللبناني مرج بسري وساحة النور.

أجمل اللحظات العفوية في وداع بين وفد من عاليه وشباب طرابلس في ساحة النور ⁦❤️⁩#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/EO8nHUjfqC — Raed Ell Hajj 🇱🇧 (@EllRaed) November 24, 2019

ومع استمرار التظاهرات غير المسبوقة التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية والفساد والظروف المعيشية الصعبة، أقفل المتظاهرون، مساء الأحد، مسلكي جسر الرينغ في العاصمة بيروت بالعوائق الإسمنتية.

وفي المتن، أغلق المحتجون المسرب الوحيد الذي كانوا قد أبقوه سالكاً على المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب، وبذلك تم قطع الأوتوستراد بالاتجاهين بشكل كامل.

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أما في الشمال، فقد نظم أهالي وادي النحلة قضاء طرابلس مسيرة راجلة وسيارات ودراجات نارية، جابت شوارع البلدة، واتجهت نحو جبل البداوي، مروراً بأوتوستراد البداوي، فالحارة الجديدة والملولة، دوار نهر ابوعلي، إشارات المئتين، عزمي، الروكسي، وصولاً إلى ساحة النور في طرابلس، حيث انضموا إلى المعتصمين فيها.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورايات الجيش، مرددين الهتافات المطلبية للحراك الشعبي، وسط تدابير أمنية للجيش، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

إلى ذلك، أقفل المحتجون الطريق الدولية المنية – العبدة على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار. كما تم إقفال كل المسارب المرورية المتفرعة عن مستديرة ببنين – العبدة.