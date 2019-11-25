اكتشاف جديد ضخم خاص بالغاز في قطر.. وزير الطاقة يزف هذه البشرى للقطريين ويكشف التفاصيل

في اكتشاف ضخم جديد يخص آبار الغاز القطري، أعلنت قطر أنّها سترفع طاقة إنتاج الغاز المسال بشكل كبير بحلول العام 2027، وذلك بعد زيادة في احتياطاتها من الثروة الطبيعية التي جعلتها أحدى أغنى دول العالم.

وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للبترول” سعد الكعبي، قال في تصريحات له اليوم، الاثنين، إنه تم اكتشاف امتداد لحقل الشمال في اليابسة وبناء عليه فإن الطاقة الإنتاجية سترتفع بنسبة 64 بالمئة، من 77 مليون طن سنويًا، إلى 126 مليون طن.

وزير الدولة لشؤون الطاقة يعلن عن:

– اكتشاف امتداد لحقل الشمال في اليابسة

– انتاج قطر سيصل إلى 6,7 مليون برميل مكافئ يومياً سنة 2027

– انتاج الغاز المسال سيزيد من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً "زيادة 64%"

– الحقل يحتوي على 1760 ترليون قدم مكعب غاز

فوق اصعدي فوق اصعدي 🇶🇦 pic.twitter.com/jluodwf6iU — خليفة بن حمد (@KHK) November 25, 2019

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق نيّتها رفع الطاقة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول 2024.

جاء قرار رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى أعلى، بعدما “أكدّت الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في رأس لفان”، ما يعني زيادة في احتياطات الغاز، بحسب المسؤول.

أوضح الكعبي في مؤتمر صحافي أنّ كميات الغاز المثبتة التي يحتويها حقل الشمال، الحقل الأكبر في قطر، تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ويضاف إلى ذلك “أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، وكميات هائلة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم”، وفقًا للمسؤول.

يتدفق الغاز الطبيعي المسال من حقل غاز الشمال الضخم، الواقع على بعد نحو 80 كلم شمال رأس لفان، في مياه الخليج، على مساحة ستة آلاف كلم مربع، أي نحو نصف مساحة قطر نفسها.

ومنذ أول عملية تصدير إلى اليابان في العام 1997، ساهمت الأرباح التي حصلتها قطر من قطاع الغاز في جعلها أحد أغنى دول العالم.