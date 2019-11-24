“منخفض المكرمات”.. أكثر من 20 مليون متر مكعب من المياه تقف خلف سدود السلطنة وإنقاذ 56 شخصا وهذا الطقس المتوقع

نقلت وسائل إعلام عُمانية عن تقريرٌ لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أنَّ أمطارًا تراوحتْ بين الغزيرة والمتوسطة هطلتْ على بعض ولايات السلطنة؛ نتيجة تأثرها بأخدود “منخفض المكرمات” الجوي خلال الأيام الماضية، تدفَّقتْ على إثرها الأودية والشعاب، واحتجزت السدود كمية من المياه قُدِّرت بحوالي 20.332 مليون متر مكعب.

وسجَّلتْ محطات مُراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار المسجلة (108 مللم) في محافظة جنوب الباطنة بولاية نخل، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (80 مللم) بولاية الخابورة، وفي محافظة البريمي بلغت (59 مللم) بولاية البريمي.

وفي السياق، قال مركزُ عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إنَّه تلقى 115 بلاغا، أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري.

وسجل الإنقاذ المائي 29 بلاغا من الأودية والتجمعات المائية وإنقاذ 56 شخصا.

من جانبها أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار تكثف السحب على سواحل بحر عمان وانتشار السحب على الأجزاء الشمالية للسلطنة وعلى سواحل الوسطى وظفار أدت لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل ظفار- مع فرص لنشاط السحب وهطول أمطار متفرقة لاحقا على جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان وسواحل ظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 27 / 18 وفي مدينة صلالة 32 / 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 32 درجة في صلالة وأدناها درجة واحدة في جبل شمس.

وتوقع خبراء أرصاد، عدم تأثر أجواء السلطنة بمنخفضات جوية خلال الأيام القليلة القادمة وحتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى وجود تدفقات للسحب وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبال، مع استمرار اعتدال درجات الحرارة.