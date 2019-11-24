قوات الأمن بمصر تقتحم موقعا صحفيا وتحتجز الصحفيين بداخله بسبب تقرير عن “نجل السيسي” قضَّ مضاجع النظام

أكد القائمون على موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل والمحجوب على شبكة الإنترنت في مصر منذ عامين، أن عناصر أمنية بزي مدني “اقتحمت” مقره في القاهرة.

وأضاف القائمون على “مدى مصر” في تغريدة على حساب الموقع الرسمي على تويتر أن فريق العمل محتجز داخل الموقع وهواتفهم الشخصية مغلقة.

اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

ومنذ قليل نشرت صفحة الموقع على تويتر تغريدة حديثة ذكرت فيها أن قوات الأمن تترك مقر “مدى مصر” وتعيد الهواتف إلى الصحفيين وتعتقل كل من الزملاء لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر ومحمد حمامة ورنا ممدوح، وتقتادهم إلى جهة غير معلومة.

تحديث: قوات الأمن تترك مقر "مدى مصر" وتعيد الهواتف إلى الصحفيين وتعتقل كل من الزملاء لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر ومحمد حمامة ورنا ممدوح، وتقتادهم إلى جهة غير معلومة — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على أحد الصحفيين بالموقع فجر السبت، ولم يعرف بعد مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه.

قوات الامن المصرية اعتقلت الصحفي شادي زلط الذي يعمل في موقع محرراً، والذي وصفته صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، بأنه أحد آخر المنابر الإخبارية المستقلة في مصر.

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ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن اعتقال «زلط» جاء بعد أيام قليلة من كشف موقع «مدى مصر» عن قرار اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقضي بإبعاد ابنه محمود وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا، بسبب تصاعد نفوذه في البلاد، من خلال منصبه في المخابرات العامة، وما جلبه ذلك من انتقادات وضغط على السيسي.

وتم اعتقال «زلط» فجر يوم أمس السبت، عندما طرق 4 من عناصر الأمن باب منزله مع حلول الفجر، حيث يعيش مع زوجته وابنته، وكان العناصر يرتدون ملابس مدنية، وصادروا الحاسب المحمول الخاص بشادي وزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وهم غاضبون وأخذوا هاتفته.

ونقلت الصحيفة تغريدة كتبتها سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، قالت فيها: «أخبار سيئة، اعتقل بلطجية الأمن المصريين محرر موقع مدى مصر، شادي زلط، من منزله، وهو ما يبدو أنه بداية هجمة حكومية على آخر موقع مستقل في البلد».

ونشر موقع «مدى مصر» بياناً، اليوم الأحد، قال فيه إن مكان احتجاز زلط ﻻ يزال غير معلوم، وأضاف أنه «رغم تأكيد القوة الأمنية، التي قبضت على شادي، لزوجته توجههم إلى مديرية أمن الجيزة، فإن محامي (مدى مصر) لم يستطع العثور عليه هناك. ولا يمكننا اعتبار ذلك سوى اختطاف».

وأشار الموقع إلى أن مصر تشهد أكبر حملة اعتقالات منذ وصول السيسي إلى سُدة الحكم، والتي ضمّت صحفيين وأكاديميين ورموزاً سياسية، وأضاف: «إننا نرى اعتقال زميلنا كتهديد لوجود مشروع (مدى مصر) كله».