القبض على شاب امتهن خطف الأطفال والأحداث في الكويت - تعبيرية
القبض على شاب امتهن خطف الأطفال والأحداث في الكويت - تعبيرية
حياتنا

في الكويت .. هكذا سقط رجل المباحث “المزيّف” بعد خطف أطفال واغتصابهم!!

كتب وطن
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ألقى رجال الأمن في محافظة الفروانية الكويتية، القبض على شاب امتهن خطف الأطفال والأحداث من أمام أحد المجمعات، بانتحاله صفة رجال المباحث.

وكان المتهم يقيمته نقطة تفتيش في مواقف المجمع، يستدرج من خلالها من يروق له من الأطفال والأحداث، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتهديدهم بالاقتياد إلى المخفر إن لم يستجيبوا لنزواته.

وتبيّن أن المتهم مطلوب على ذمة 4 قضايا خطف وهتك عرض وسرقة، كما عثر بحوزته على هوية مزوّرة تخص رجال المباحث. وفق مصدر أمني تحدث لصحيفة “الراي” المحليّة

وجاء إلقاء القبض على المتهم، أثناء احتجازه حدثين، حيث حاول مقاومة رجال الأمن، بحيلة أنه ضابط مباحث، وانهال على أحد الأمنيين بالضرب.

وأحيل المتهم إلى مخفر المنطقة، وتقرر احتجازه على ذمة قضية جديدة أضيفت إلى سجله الأمني بمسمى محاولة خطف أحداث وانتحال صفة رجال المباحث، تمهيداً لإحالته إلى التحقيق.

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