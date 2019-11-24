فنانون مصريون/ حلا شيحة
فنانون مصريون/ حلا شيحة
Videoحياتنا

“شاهد” حلا شيحة ولبلبة وهنا الزاهد يرقصن على “ما بلاش نتكلم في الماضي” ويثرن غضباً واسعاً

كتب وطن
0

نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو من حفل أقيم على هامش الدولي الدورة 41، أحياه الفنان عمرو دياب، وقد ظهرت بشرى في الفيديو مع الفنانتين وهنا الزاهد، وهن يرقصن على أغنية “ما بلاش نتكلم في الماضي”، والتي حقق بها عمرو دياب نجاحا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي.

كما ظهر في الفيديو فنانون آخرون من بينهم لبلبة. حسب ما نشرت بشرى على حسابها على “إنستغرام”

وتجد الفنانة حلا شيحة نفسها مرة أخرى وسط جدل فبعد خلعها فهي الآن ترقص على أنغام عمرو دياب، وكانت تعرضت لهجوم مؤخرا في ظهورها الأول بعد تخليها عن ارتداء والعودة الى الأضواء، حيث كشفت الفنانة عن جسدها، في ملابس جريئة، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات.

أقرأ أيضاً: بعد الحجاب والدعوة إلى الله لسنوات.. “شاهد” صور مثيرة لـ حلا شيحة تشعل مواقع التواصل

وقد ردت شيحة على قائلة:” لا أعلم سبب الحملة الشرسة ضدي في مواقع التواصل، ملابسي حرية شخصية وأنا من سيحاسب على أفعالي، لماذا كل هذه الضجة لمجرد جلسة تصوير؟”.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

بعد الحجاب والدعوة إلى الله لسنوات.. “شاهد” صور مثيرة لـ حلا شيحة تشعل…

حياتنا

شاهد| سما المصري تواصل الإستفزاز.. ارتدت الحجاب وجاءت تستعرض مؤخرتها بمهرجان القاهرة!

حياتنا

شاهد| في أوّل ظهور تلفزيوني: هكذا بررت رانيا يوسف ظهور مؤخرتها بمهرجان القاهرة…

حياتنا

هكذا ردّت رانيا يوسف على الضجة الكبيرة التي أثيرت حول فستانها “الفاضح”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.