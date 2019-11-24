“شاهد” حلا شيحة ولبلبة وهنا الزاهد يرقصن على “ما بلاش نتكلم في الماضي” ويثرن غضباً واسعاً

نشرت الفنانة المصرية بشرى مقطع فيديو من حفل أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 41، أحياه الفنان عمرو دياب، وقد ظهرت بشرى في الفيديو مع الفنانتين حلا شيحة وهنا الزاهد، وهن يرقصن على أغنية “ما بلاش نتكلم في الماضي”، والتي حقق بها عمرو دياب نجاحا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي.

كما ظهر في الفيديو فنانون آخرون من بينهم لبلبة. حسب ما نشرت بشرى على حسابها على “إنستغرام”

وتجد الفنانة حلا شيحة نفسها مرة أخرى وسط جدل فبعد خلعها الحجاب فهي الآن ترقص على أنغام عمرو دياب، وكانت تعرضت لهجوم مؤخرا في ظهورها الأول بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والعودة الى الأضواء، حيث كشفت الفنانة عن جسدها، في ملابس جريئة، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات.

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وقد ردت شيحة على قائلة:” لا أعلم سبب الحملة الشرسة ضدي في مواقع التواصل، ملابسي حرية شخصية وأنا من سيحاسب على أفعالي، لماذا كل هذه الضجة لمجرد جلسة تصوير؟”.