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شاهد| حاولت الانتحار منذ 6 أشهر .. العثور على جثة نجمة شهيرة ميتةً في منزلها!

كتب وطن
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عثرت الشرطة الكورية الجنوبية في العاصمة “سول”، على جثة شهيرة تبلغ من العمر 28عاماً.

وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد عثر على جثة نجمة البوب الكورية “جوو هارا” ميتة، في شقتها في “سول” بعد اسبوعين لعودتها من جولتها الغنائية، حيث حاولت الانتحار منذ 6 أشهر مضت.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

والشهر الماضي عثرت الشرطة على مطربة تدعى “سولي” 25 عامًا ميتة في شقتها بعد محاربتها الاكتئاب الشديد.

وكانت النجمة المتوفاة نظمت جولة غنائية في اليابان في فترة من 14 حتى 19 نوفمبر، للترويج لأغنيتها الجديدة.

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