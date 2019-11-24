شاهد| جريمة مرعبة في مصر .. استدرجته لإقامة علاقة آثمة ثمّ قتلته ذبحاً من رقبته وصورها العارية معه!

شهدت منطقة المريوطية بمدينة الجيزة في مصر جريمة مروّعة، قُبِضَ على مرتكبيها خلال محاولتهم التخلص من الجثة.

وكشفت التحريات أن سيدة قررت الانتقام من “معالج روحاني” أوهمها بقدرته علي علاج طفلها الفاقد للنطق منذ 7 سنوات، ونشأت علاقة آثمة بينه وبينها، لكنها حاولت إنهاءها بعد سنوات الأمرُ الذي رفضه المجنيّ عليه وهدد بفضح علاقتهما، ونشر صور لها وهي عارية.

واستعانت الأم بخطيب شقيقتها للتخلص من “المعالج الروحاني” بعدما قررت قتله، وقاما باستدراجه لإقامة علاقة جنسية وقتله وذبحه من رقبته.

وبحسب شهود عيان فإنّ رجلا وسيدة يحملان حمولة كبيرة ملفوفة في كيس أسود، وصلا “ترعة” المريوطية وألقيا الكيس فيها وهربا سريعًا.

وعلى الفور، لاحق الأهالي المتهميْن وتمكنوا من استيقافهما، وبسؤالهما عن طبيعة الشيء الموجود داخل الكيس أبلغتهم المتهمة بأنها جثة لرجل حاول التعدي عليها ضربًا وقتل أبنائها، وأنها اضطرت لقتله.

وتحفظ الأهالي على المتهمين، وأبلغوا قسم شرطة الهرم بطبيعة ما حدث، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الرجل والسيدة .

وسجل عدد من سكان المنطقة، اعترافات للمتهمة، وصور لها أثناء إلقاء الجثة.