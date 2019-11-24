“شمس الحقيقة لن تغطيها يد التائهين”.. تويتر يُغلق حساب باحث عُماني شهير بعد بلاغ “ممن يربكهم” إبراز تاريخ السلطنة!
تضامن عُمانيون بتويتر مع الباحث العُماني والمشتغل بالتاريخ حبيب الهادي، عقب إغلاق إدارة تويتر لحسابه بسبب بلاغ كيدي ضده حسبما أوضح.
ونوه “الهادي” الى حسابه الجديد في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، قال فيها إن إدارة تويتر أغلقت حسابه السابق نتيجة بلاغ كيدي ممن يربكهم إبراز التاريخ الحضاري العماني.
وتابع:”ظانين بأن شمس الحقيقة تغطيها يد التائهين، هنا أبدأ على بركة الله بحساب جديد، اسأل الله أن يعينني على تقديم النافع المفيد والله ولي التوفيق”.
ولفتت العديد من التعليقات إلى أن الباحث العُماني حبيب الهادي يلمح بهذه التغريدة للإمارات، التي يزعجها التاريخ العماني ويسعى حكامها بكل الطرق للسطو عليه وشيطنته كما ظهر مرارا في عدة وقائع مؤخرا.
وحظيت تغريدة “الهادي” بتضامن وتفاعل كبيرين من قبل العُمانيين بتويتر، الذين ساهموا بنشر حسابه الجديد عبر الترويج له عبر صفحاتهم الشخصية.
وعلى مر السنوات الماضية برز اسم الإمارات في قضايا التجسس والمراقبة الإلكترونية، والتي كان أبرزها استخدام مقر شركة “تويتر” بالشرق الأوسط الموجود في دبي لجمع ورصد المعلومات الاستخباراتية.
والمفارقة أنّ الإمارات التي أنشأت لمواطنيها وزارات “السعادة” و”التسامح” و”اللامستحيل”، تتُهم بالتدخل في سياسات “تويتر” عبر حذف صفحات ووسوم متصدرة، واختراق حسابات معارضة، والتسبب في اعتقال آخرين، كما باتت تحتضن كتائب إلكترونية، تسهم في الترويج للسياسات القمعية.
وعلى ضوء ذلك سيكون على “تويتر” أن تنظر بالمطالبات العديدة التي بدأت أعدادها بالارتفاع، خصوصاً بعد انتشار هاشتاغات تطالب بإغلاق مكتبها في الإمارات، عقب فضائح متتالية كان أبرزها التسبب في اعتقالات بعدة دول لمعارضين.
وفي أكثر من واقعة ومناسبة تحاول الإمارات سرقة التاريخ العُماني ونسبه لها زروا وبهتانا، وكان آخر هذه الوقائع هو زعمها أن الخنجر العُماني أصله إماراتي وقبله فن المالد، وسبق ذلك محاولات أخرى لتزوير خرائط الجغرافيا الثابتة لضم محافظة مسندم العمانية للإمارات ونسب شخصيات عمانية تاريخية شهيرة لها وزعم أن أصلهم إماراتي أمثال البحار العماني الأسطورة أحمد بن ماجد والقائد التاريخي الملهب بن أبي صفرة.