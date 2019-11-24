“شمس الحقيقة لن تغطيها يد التائهين”.. تويتر يُغلق حساب باحث عُماني شهير بعد بلاغ “ممن يربكهم” إبراز تاريخ السلطنة!

تضامن عُمانيون بتويتر مع الباحث العُماني والمشتغل بالتاريخ حبيب الهادي، عقب إغلاق إدارة تويتر لحسابه بسبب بلاغ كيدي ضده حسبما أوضح.

ونوه “الهادي” الى حسابه الجديد في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، قال فيها إن إدارة تويتر أغلقت حسابه السابق نتيجة بلاغ كيدي ممن يربكهم إبراز التاريخ الحضاري العماني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أن قامت @Twitter بإغلاق حسابي السابق نتيجة بلاغ كيدي ممن يربكهم إبراز التاريخ الحضاري العماني ظانين بأن شمس الحقيقة تغطيها يد التائهين، هنا أبدأ على بركة الله بحساب جديد، اسأل الله أن يعينني على تقديم النافع المفيد والله ولي التوفيق@oman_old pic.twitter.com/fbjlbFnGUT — حبيب الهادي (@HabibAlhadi4) November 24, 2019

وتابع:”ظانين بأن شمس الحقيقة تغطيها يد التائهين، هنا أبدأ على بركة الله بحساب جديد، اسأل الله أن يعينني على تقديم النافع المفيد والله ولي التوفيق”.

ولفتت العديد من التعليقات إلى أن الباحث العُماني حبيب الهادي يلمح بهذه التغريدة للإمارات، التي يزعجها التاريخ العماني ويسعى حكامها بكل الطرق للسطو عليه وشيطنته كما ظهر مرارا في عدة وقائع مؤخرا.

مكتب تويتر في الامارات على ايديهم يدار و يتهجمون على الدول الثانيه على حسب رغباتهم ومكتب تويتر لايوقف حساباتهم وحتى لو سويت بلاغ وحظر. — مَيِّر عٌربِ (@Mirarb11) November 24, 2019

هؤلاء يظنونون اغلاقهم لحساباتنا سيثنينا عن دفاعنا .. لايعلمون ان بدل الحساب ١٠ حسابات وسيكون الرد اقوى واكثر وجعا — العماني الحر🇴🇲 (@0Z6b3sj9rNAkRQZ) November 24, 2019

وحظيت تغريدة “الهادي” بتضامن وتفاعل كبيرين من قبل العُمانيين بتويتر، الذين ساهموا بنشر حسابه الجديد عبر الترويج له عبر صفحاتهم الشخصية.

اخي الفاضل على بركة الله واللي ما يعجبه الماضي اعرف ان حاضره مغيب لعدة اسباب اما انه مترف بالحاضر او ان الماضي به ذكريات مؤلمة لهذا بعضهم تلقاه يكره شي اسمه تاريخ اسسوه اناس ليبقى لنا كثروة سواء كان اثريا او علميا — ابو بدر الراشدي (@nasseralrashdi0) November 24, 2019

كل التوفيق أستاذنا الفاضل



استمر ولا تتوقف مهما بلغ كيد الكائدين..



بوركت جهودك 🌹🌹 — سامي البطاشي (@sami75806835) November 24, 2019

لا يمكن تغطيت الشمس مهما كان – حفظك الرحمن ووفقك لما فيه الخير — Khalid Al-Jardani (@KhalidJardani) November 24, 2019

وعلى مر السنوات الماضية برز اسم الإمارات في قضايا التجسس والمراقبة الإلكترونية، والتي كان أبرزها استخدام مقر شركة “تويتر” بالشرق الأوسط الموجود في دبي لجمع ورصد المعلومات الاستخباراتية.

والمفارقة أنّ الإمارات التي أنشأت لمواطنيها وزارات “السعادة” و”التسامح” و”اللامستحيل”، تتُهم بالتدخل في سياسات “تويتر” عبر حذف صفحات ووسوم متصدرة، واختراق حسابات معارضة، والتسبب في اعتقال آخرين، كما باتت تحتضن كتائب إلكترونية، تسهم في الترويج للسياسات القمعية.

وعلى ضوء ذلك سيكون على “تويتر” أن تنظر بالمطالبات العديدة التي بدأت أعدادها بالارتفاع، خصوصاً بعد انتشار هاشتاغات تطالب بإغلاق مكتبها في الإمارات، عقب فضائح متتالية كان أبرزها التسبب في اعتقالات بعدة دول لمعارضين.

وفي أكثر من واقعة ومناسبة تحاول الإمارات سرقة التاريخ العُماني ونسبه لها زروا وبهتانا، وكان آخر هذه الوقائع هو زعمها أن الخنجر العُماني أصله إماراتي وقبله فن المالد، وسبق ذلك محاولات أخرى لتزوير خرائط الجغرافيا الثابتة لضم محافظة مسندم العمانية للإمارات ونسب شخصيات عمانية تاريخية شهيرة لها وزعم أن أصلهم إماراتي أمثال البحار العماني الأسطورة أحمد بن ماجد والقائد التاريخي الملهب بن أبي صفرة.