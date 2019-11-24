بعد منديل أم كلثوم.. تركي آل الشيخ يبيع عود راشد الماجد بـ” مليون ونص ريال” ويثير غضب السعوديين!

أثار بيع عود الفنان السعودي راشد الماجد، بمبلغ مليون ونص ريال سعودي، جدلاً واسعاً، بعد تفاخر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بإنجازاته التي يقودها شخصياً عقب كل حفل فني يقيمه من خلال مزاد علني على أعواد الفنانين الذين يرأسون حفلات ضمن “موسم الرياض”، والتي أطلق عليها “ليالي الأساطير”.
وفاجأ آل الشيخ متابعيه، بالإعلان عن أن عود الفنان راشد الماجد، الذي بيع بـ600 ألف ريال في مزاد علني بليلة السندباد يوم الجمعة، أعيد بيعه بسعر مضاعف.
وكتب آل الشيخ على “تويتر”: “مو معقول إلي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد”.
وأطلق مغردون هاشتاج حمل وسم #عود_راشد_الماجد، هاجموا فيه تصرفات تركي آل الشيخ والفنان راشد الماجد، وقالت المغردة أم فهد الناصر معلقة :” حرام عليهم اللعب بالنعمه فيه ناس بالدمام محتاجه مولاقيه قيمه فاتوره واجاربيت وشراء اغراض الله المستعان “.
فيما سخر مغرد اخر من تصرفات آل الشيخ قائلاً :” البعض يستغرب من البدو لانهم يساومون ويدفعون مبالغ في حيوان ذكر ف القرآن!! وهم يساومون ويدفعون ف عود للعزف 600 الف وثاني يوم يدفعون له 1500000 مليون ونصف قيمته ؟؟؟؟
ووصف عبد الرحمن الربعي ما قام به تركي آل الشيخ بالتفاهات كما أسمها قائلاً :” خلصنا من #منديل_أم_كلثوم جينا ل #عود_راشد_الماجد والله لَتُسألنًْ ( وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه).
قال الفنان الماجد إن “هذا العود له مكانة خاصة جدا لديه، فهو يعزف عليه منذ نحو 27 عاما، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”.
وأكد الماجد في تصريح صحفي، أنه “يعتبر هذا العود جزءا من إرثه الفني، فضلا عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرا”.
وتساءل مغردون عن الفائدة من بيع مثل هذا العود وقال أحدهم :” “وش الميزة فيه؟ عود غنائي خشبي… مثله مثل أي عود تشتريه بالمحلات خييييير عشان راشد الماجد”.