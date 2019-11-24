بعد منديل أم كلثوم.. تركي آل الشيخ يبيع عود راشد الماجد بـ” مليون ونص ريال” ويثير غضب السعوديين!

أثار بيع عود الفنان السعودي راشد الماجد، بمبلغ مليون ونص ريال سعودي، جدلاً واسعاً، بعد تفاخر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بإنجازاته التي يقودها شخصياً عقب كل حفل فني يقيمه من خلال مزاد علني على أعواد الفنانين الذين يرأسون حفلات ضمن “موسم الرياض”، والتي أطلق عليها “ليالي الأساطير”.

وفاجأ آل الشيخ متابعيه، بالإعلان عن أن عود الفنان راشد الماجد، الذي بيع بـ600 ألف ريال في مزاد علني بليلة السندباد يوم الجمعة، أعيد بيعه بسعر مضاعف.

وكتب آل الشيخ على “تويتر”: “مو معقول إلي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد”.

مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019

وأطلق مغردون هاشتاج حمل وسم #عود_راشد_الماجد، هاجموا فيه تصرفات تركي آل الشيخ والفنان راشد الماجد، وقالت المغردة أم فهد الناصر معلقة :” حرام عليهم اللعب بالنعمه فيه ناس بالدمام محتاجه مولاقيه قيمه فاتوره واجاربيت وشراء اغراض الله المستعان “.

حرام عليهم اللعب بالنعمه فيه ناس بالدمام محتاجه مولاقيه قيمه فاتوره واجاربيت وشراء اغراض الله المستعان #عود_راشد_الماجد — ام فهد الناصر (@mnn1963) November 23, 2019

فيما سخر مغرد اخر من تصرفات آل الشيخ قائلاً :” البعض يستغرب من البدو لانهم يساومون ويدفعون مبالغ في حيوان ذكر ف القرآن!! وهم يساومون ويدفعون ف عود للعزف 600 الف وثاني يوم يدفعون له 1500000 مليون ونصف قيمته ؟؟؟؟

البعض يستغرب من البدو لانهم يساومون ويدفعون مبالغ في حيوان ذكر ف القرأن!!



وهم يساومون ويدفعون ف عود للعزف 600 الف وثاني يوم يدفعون له 1500000 مليون ونصف قيمته ؟؟؟؟#عود_راشد_الماجد — حمودبن دريبي رميدان العفاري (@hh4411414) November 24, 2019

ووصف عبد الرحمن الربعي ما قام به تركي آل الشيخ بالتفاهات كما أسمها قائلاً :” خلصنا من #منديل_أم_كلثوم جينا ل #عود_راشد_الماجد والله لَتُسألنًْ ( وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه).

#تفاهات

خلصنا من #منديل_أم_كلثوم جينا ل #عود_راشد_الماجد.

والله لَتُسألنًْ ( وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه). — lo♡☆عبدالرحمن الربعي (@ar9423) November 24, 2019

#ليله_السندباد#عود_راشد_الماجد



الله يقلعهم من وين يجيبون الفلوس قسم بالله شيء يقهر اشتري خشبه ووتربِ ٦٠٠ آلف 🌚😂💔 pic.twitter.com/4Mc7iO5XIw — 𝚃𝙰𝙷𝙰𝙽𝙸 (@viv_93) November 22, 2019

#عود_راشد_الماجد



قاعدين يتفاخرون ببيع آلة موسيقية لفنان ما بملايين الريالات ويعتبرونه انجاز، وملايين العاطلين امثال اخوي اللي متصل مساع دموعه تسبق كلامه يقول لي كلم فلان وفلان علشان يتوظف بس وهو بوعيال

حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل . — صليل (@saleelTH445) November 23, 2019

قال الفنان الماجد إن “هذا العود له مكانة خاصة جدا لديه، فهو يعزف عليه منذ نحو 27 عاما، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”.

وأكد الماجد في تصريح صحفي، أنه “يعتبر هذا العود جزءا من إرثه الفني، فضلا عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرا”.

وتساءل مغردون عن الفائدة من بيع مثل هذا العود وقال أحدهم :” “وش الميزة فيه؟ عود غنائي خشبي… مثله مثل أي عود تشتريه بالمحلات خييييير عشان راشد الماجد”.