إنجاز عُماني عالمي جديد بطلته هذه السيدة من أبناء قابوس.. وهذه قصتها من بريطانيا

في إنجاز عالمي جديد لسلطنة عمان منحتْ هيئة خدمات الاعتماد الاكاديمي الدولي -المعتمدة من الحكومة البريطانية- الدكتورة موضي بنت جمعة الغيلانية جائزة القيادة المتميزة لمؤسسات التعليم العالي، خلال المؤتمر الدولي السنوي الذي عقدته الهيئة في العاصمة الماليزية كوالا لامبور، بمشاركة 150 شخصية أكاديمية دولية يمثلون أكثر من 45 دولة.

وقال الدكتور موريس ديموك رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي الدولي -خلال حفل التكريم: في السنوات المنصرمة من عمر الهيئة التي منحت الاعتماد الدولي لأكثر من 880 كلية وجامعة ومؤسسة تعليمية في أكثر من 60 بلدًا، وهي معتمدة من قبل الحكومة البريطانية وعضو في مؤسسة الجودة البريطانية وعضو الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، وعضو مجلس اعتماد التعليم العالي العالمي، وعضو رابطة الأساتذة الدوليين التي تهتم بتعزيز التطوير المهني للكليات والجامعات الامريكية.

وأضاف ديموك: الهيئة عضو فعال في مجموعة التأثير الأكاديمي التابعة للامم المتحدة، فقد قمنا بالتواصل وتدقيق عمل العديد من الجامعات والكليات في مختلف القارات من أجل التركيز على الابتكار والتطوير وإحداث التغيير المطلوب في أنماط التفكير والإبداع للوصول إلى حقيقة قيام مؤسسات التعليم العالي بخلق روح التحدي المبدع لدى طلابها وإكسابهم العلوم والمعارف والخبرات التي تجعلهم يعيشون عالما واحدا نفخر به.

وقالت الدكتورة موضي بنت جمعة الغيلانية: قبل الحديث عن دلالة الفوز، لا بد من الإشارة إلى أن الجائزة التي حصلت عليها، لها طعم خاص وأهمية كبرى؛ لأنها جاءت متزامنة مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والاربعين.

وأضافت: يشرفني أن أهدي فوزي بهذه الجائزة إلى راعي العلم والعلماء وباني نهضة عمان الحديثة وراسم إشراق مستقبلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه وأبقاه- خيمة نستظل بظلالها الوارف، ونحن مدينون جميعا لجلالته بما وصلت إليه بلادنا من مكانة عالمية تجعلنا نشعر بالعزة والفخار والسؤدد.