أردوغان يلتقي أمير قطر في الدوحة تزامنا مع الحديث عن مصالحة خليجية قريبة برعاية سلطنة عُمان

قالت وكالة أنباء “الأناضول” التركية إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم التوجه إلى قطر غدا، الإثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث الدائر في الأوساط السياسية والدبلوماسية عن مصالحة خليجية قريبة، بوساطة من سلطنة عُمان التي دخلت على الخط مع الكويت لإنهاء هذه الأزمة التي مزقت الخليج.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان، سيلتقي خلال زيارته، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان، أن زعيمي البلدين سيترأسان الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولين من كلا البلدين.

كما ستشهد الزيارة تقييم العلاقات التركية القطرية على كافة الأصعدة، وبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في المجالات المختلفة.

ويعتزم أردوغان، على هامش زيارته إلى الدوحة، زيارة القاعدة العسكرية التركية بقطر.

وكان مصدر حكومي في العاصمة الأميركية واشنطن قال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كلف السفير الأميركي في الرياض، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، ودبلوماسيين آخرين في وزارة الخارجية ومسؤولين في البيت الأبيض “تنسيق الأمور بعيدا عن الأضواء وفي شكل سرّي لتحقيق مصالحة خليجية – خليجية”.

وذكر المصدر الحكومي في العاصمة واشنطن أن “الأمور بلغت مرحلة متقدمة” رغم الكثير من العراقيل، إلا أنها باتت “تحظى بتأييد مشروط من دول سلطنة عمان والكويت والإمارات وخصوصا مصر”، والتي وافقت “ضمنيا على المبادرة وأيدتها”.