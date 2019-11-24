“شاهد” أحزمة الموت.. فيلم وثائقي فضح الإمارات وكشف تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بعدن

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة القطرية بعنوان #احزمة_الموت_الاماراتية ، تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بعدن اليمنية عبر محاضر تحقيق وشهادات حصرية، فضحت مخططات عيال زايد الخبيثة في اليمن السعيد.

وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “أحزمة الموت”، فقد أكدت محاضر التحقيق أن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين وتحديدا مع “أبو خليفة”.

وذكرت محاضر التحقيق التي حصلت عليها الجزيرة أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.

المقطع الثاني من فلم #احزمه_الموت_الاماراتيه فيه معلومات ومحاضر واسماء وصور لعمليات الاغتيالات pic.twitter.com/J41FlMpWMR — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

وشهد جنوب اليمن بين عامي 2015 و 2019 ما يزيد عن 100 عملية اغتيال حسب ما وثقته تقارير أممية.

المقطع الثالث من تحقيق الجزيره في احزمه الموت

محاضر واسماء وحديث بعض ممن عذبوا في سجون الامارات #احزمه_الموت_الاماراتيه pic.twitter.com/JaYZ1ZtkKD — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

وقالت الباحثة المختصة في الشأن اليمني بجامعة أكسفورد إليزابيث كندال إن معظم عمليات الاغتيال أو محاولات اغتيال أئمة المساجد في عدن نفذها أناس كانوا يقودون درجات نارية، في حين تم تنفيذ بعضها الآخر عن طريق قنابل مزروعة على الطرق، لكن في كلتا الحالتين فإن من قاموا بتنفيذ تلك العمليات كانوا على درجة عالية من الاحتراف.

المقطع الرابع من تحقيق #احزمه_الموت_الاماراتيه

يكشف علاقة الامارات مع تنظيم القاعدة لتنفيذ اغتيالات

استئجار مرتزقة اجانب عبر مستشار بن زايد دحلان وتفاصيل وتعليقات وتوصيف pic.twitter.com/mfotoe24v2 — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

ولم يجر التحقيق بشأن هذه العمليات بصورة صحيحة من قبل القوات الأمنية، ولم يتم تقديم أي من المسلحين إلى العدالة، واكتفت التقارير بالإشارة إليهم دوما بمسلحين مجهولين.

دور المرتزقة

ولم يتوقف الأمر عند تجنيد عملاء محليين للإمارات في اليمن، إذ لم يمض 20 يوما على تحرير عدن من الحوثيين حتى بدأ الحديث عن استئجار مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال لصالح الإمارات.

وقد حصلت الجزيرة على صورة من عقد لشركة “سبير أوبريشن” الأميركية، حصلت بموجبه على 1.5 مليون دولار، إضافة إلى علاوات عند تنفيذ أي عملية بنجاح.

المقطع الخامس كيف فشلت اول عملية موثقة فيديو بطائرة امريكية في اغتيال رئيس اصلاح عدن انصاف مايو #احزمه_الموت_الاماراتيه pic.twitter.com/f1GA1v5pMe — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

وكانت أول عملية للمجموعة استهداف العضو البارز في حزب الإصلاح بمدينة عدن “إنصاف علي مايو”، ولكنها فشلت في اغتياله.

ولم يقتصر دور المرتزقة الأجانب على عمليات الاغتيال، فقد استعانت بهم الإمارات في عمليات استجواب وتعذيب السجناء في السجون السرية التابعة لها.

المشهد السادس من تحقيق @AJArabic في #احزمه_الموت_الاماراتيه

مشهد أبكاني وأبكى من هم حولي للأخ عادل الحسني يصف حالة بشعه من حالات التعذيب على يد الاماراتيين في السجون السرية 😭😭 pic.twitter.com/FJvm6ppyfU — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

أقبية الموت

وإضافة إلى ملف الاغتيالات، تطرق تحقيق “أحزمة الموت” إلى ما يحدث داخل سجون الإمارات السرية في اليمن، التي يتعرض المعتقلون فيها لشتى أنواع التعذيب النفسي والبدني.

المشهد السابع من #احزمه_الموت_الاماراتيه

طلب ضباط اماراتيين من المختطفين ان يتحولوا عملاء وتكليفهم بالاغتيالات

مختطفين يتم اغتصابهم جنسياً

خلايا الاغتيالات تلبس زي الحزام الامني وتعبر نقاط تفتيش تشرف عليها الامارات

السجون السرية والسجون العامة كلها تحت إشراف الامارات pic.twitter.com/IKx5ux4rUx — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

وقال القائد في المقاومة الجنوبية والمعتقل السابق عادل الحسني للجزيرة إنه تعرض شخصيا لتعذيب وحشي في عدد من السجون التي تشرف عليها الإمارات في اليمن.

وأضاف أن الإمارات تشرف على كل السجون السرية، وبعضها يديره جنود يمنيون، بينما بعضها الآخر يديره مرتزقة أميركيون وكولومبيون. ولا تخضع تلك السجون لإشراف من قبل النيابة أو وزارة الداخلية.

المشهد الثامن من تحقيق #احزمه_الموت_الاماراتيه عن سجن عصب وهو اشد السجون السرية ترتكب فيه ابشع الجرائم

-المختطف والمخفي عوض عبدالحبيب ونجله وتصفية احد أولاده pic.twitter.com/qEgRMG1l0a — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 24, 2019

أما مروان لطيف -وهو معتقل سويدي سابق في سجون الإمارات بعدن- فقال “اعتقلني ضباط إماراتيون، ثم أخذوني إلى قاعدة عسكرية، وهناك تعرضت لأبشع أنواع التعذيب، وكسر أنفي، وعلقوني في السقف وأحرقوني وفقعوا عيني. وبعد تجربة السجن لم يعد للحياة طعم، فقد فقدت الإحساس بالسعادة”.

وروى لطيف كيف قتل 3 ضباط إماراتيون قال إن أسماءهم هي هتلر “واسمه الحقيقي علي مطر”، وسلطان فيروز الملقب بفيروز، وعلي حارث الملقب بأبو علي، رجلا رفض الاعتراف ثم وضعوا جثته في كيس قمامة.

كما كشف أن بعض المعتقلين نقلوا إلى سجن عسكري في مدينة عصب الإريترية، ومنهم رجل الأعمال عوض حبيب وابنه قسام.