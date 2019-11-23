مغرّد قطري شهير يتوقّع سيناريو “صادم” لتشتيت الإعلام عن بطولة “خليجي24” بالدّوحة

رسم المغرّد القطري الشهير “بوغانم” سيناريو “صادم” من الممكن أنّ تقوم به السعودية والإمارات قبيل بطولة “خليجي24” التي ستقام في قطر خلال الفترة من 26 من الشهر الجاري إلى 8 من الشهر المقبل.

اقرأ أيضاً: بعد إطلاق “كلبه” المزروعي للنباح على قطر ونسائها .. “شيطان العرب” يقرّر الهروب من “خليجي24”

وتوقع “بوغانم” –الشهير بتحليلاته وتسريباته وتوقعاته التي ثبت صحتها كثيراً- أنهّ مع انطلاق بطولة كأس الخليج في قطر، سيتم إعلان وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما ستعلن الامارات انسحابها من البطولة؛ كعملية تشتيت للإعلام الخليجي.

مع بطولة كاس الخليج في قطر

سيتم اعلان وفاة الملك سلمان..؟؟

وستعلن الامارات انسحابها من البطوله

كعملية تشتيت للاعلام الخليجي..؟؟ pic.twitter.com/Kn5ifOnG5P — بوغانم (@hassanalishaq37) November 23, 2019

وما يؤكد توقعات المغرّد القطري الشهير هو حالة السعار التي أصيب بها الذباب الاماراتي، عبر هجومٍ غير مسبوق على دولة قطر وشعبها، والتعرّض لوالدة الأمير الشيخة موزا المسند، وتحديداً من قِبَل المغرّد الإماراتي البذيء وسيت الصيت حمد المزروعي.



وألمح “المزروعي” خلال الأيام القليلة الماضية في أكثر من تغريدة إلى أن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم قد يُعلن إنسحاب الإمارات من بطولة خليجي24 .



والسبت، مهدّت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب” الطريق للإعلان عن انسحاب الإمارات من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.



وبررّت الصحيفة دوافع “بن زايد” للإنسحاب من البطولة إلى ادعائها بمهاجمة وسائل إعلامية قطرية لما وصفتها بـِ”رموز وطنية” في الإمارات.حسب زعمها



وواضح للعيان أن التعليمات قد صدرت للصحيفة من “عيال زايد” للتمهيد لإعلان رفض المصالحة مع قطر عبر التلويح بانسحاب منتخب الإمارات من بطولة خليجي24.



وفيما يخصّ الإدعاء بأنّ وسائل إعلامية قطرية تهاجم “رموز وطنية” في الإمارات، فإنّ الوقائع تكذّب هذه المزاعم، بدليل أنّ المغرّد البذيء حمد المزروعي ومنذ أيام لا يتوقف عن الطعن في شرف والدة أمير قطر الشيخة موزا المسند، ونساء قطر عموماً، بتعليماتٍ معلمّه الأكبر محمد بن زايد؛ لإفشال المصالحة.



وعلى الجانب الآخر، يظهر جلياً أن دولة قطر بدأت منذ انتشار أنباء المصالحة الخليجية في تهيئة الأجواء لذلك، سواء في وسائل الإعلام القطرية، وحتّى على صعيد المغردين القطريين الذي رحّبوا بالخطوة.



ويوم الجمعة، كشف الكاتب الشهير “ديفيد هيرست” عن أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر.

اقرأ أيضاً: لا تتفاءلوا كثيراً .. “ديفيد هيرست” يكشف: لهذه الأسباب يبذل “بن زايد” قصارى جهده لمنع المصالحة مع قطر

اقرأ أيضاً: الشيخ حمد بن جاسم يغرّد عن المصالحة مع دول الحصار .. وهذا ما قاله