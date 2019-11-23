محمد دحلان يُصاب بالسعار بعد عرض تركيا 4 ملايين ليرة لمن يساعد بالقبض عليه.. وجه رسالة شخصية لأردوغان وهذا ما قاله

شن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتطاول عليه بعد إدراج أنقرة اسم دحلان على قوائم الإرهاب وعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يساعد في القبض عليه.

ووجه “دحلان” رسالة شخصية للرئيس التركي وتتطاول عليه بمنشور له على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن) حيث دون ما نصه:”اقترح على #اردوغان ان يدفع ال 700 الف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار احلامه وطموحاته في المنطقة العربية”

اقترح على #اردوغان ان يدفع ال 700 الف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار احلامه وطموحاته في المنطقة العربية Posted by ‎Mohammad Dahlan محمد دحلان‎ on Saturday, November 23, 2019

وكانت قناة “TRT” كشفت أن تركيا تعتزم إدراج السياسي الفلسطيني الهارب والمدعوم من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وقالت القناة التركية إن دحلان تواصل مع قيادات تابعة للداعية الإسلامي، فتح الله غولن، في صربيا قبل 6 أشهر من تنفيذ محاولة الانقلاب على أردوغان.

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من جانبه قال وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” لصحيفة “حرييت” التركية، إن تركيا قررت ملاحقة بعض الرعايا الأجانب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، ومنهم “دحلان”.

واضاف صويلو: “سيتم إدراج محمد دحلان قريبًا على قائمتنا الحمراء (الخاصة بالإرهابيين)”.

ومع هذه المذكرة، أصبح دحلان الآن على قائمة المطلوبين في البلاد.