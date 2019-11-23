في الكويت .. طبيب شهير خانَ القسم والأمانة وفعلها مع مريضة داخل العيادة!

أجلت محكمة الجنايات الكويتية، محاكمة طبيب تجميل شهير متهم بالتحرش بمريضة داخل عيادته.

ورفضت المحكمة، طلبا قدمه دفاع المتهم بإخلاء سبيله على اعتبار أنه طبيب يمكن الاستدلال على عيادته ومسكنه ولا يخشى هروبه.

وكان طبيب التجميل الكويتي، حادَ عن المهمة المكلّف بها من قبل سيدة أميركية، وقام بأفعال منافية للآداب، دفعت المجني عليها إلى تسجيل قضية هتك عرض بحقه.

الأميركية، وبحسب بلاغ تقدمت به إلى مخفر شرق بالكويت، انها لجأت إلى عيادة طبيب تجميل كائنة في إحدى مناطق محافظة العاصمة لإزالة “فيلر” الشفايف، وخلال ممارسة الطبيب لاختصاصه، شعرت بتصرفات مريبة، حيث سرحت يداه في أجزاء حساسة من جسدها، وسرعان ما التصق بها وقام بتقبيلها عنوة.

ووفق شكوى الأميركية، فإنها استطاعت الفرار من العيادة، وأدلت ببيانات الطبيب المتهم، وسجلت بحقه قضية هتك عرض أحيلت إلى النيابة. بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية