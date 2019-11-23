خليفة بن حمد
خليفة بن حمد
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صور أثارت جنون “صبيان زايد”.. “شاهد” ماذا يفعل شقيق أمير قطر في قلب أحد الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران؟

كتب خاص "وطن"
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نشر شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، صورا شخصية له من صيد برية زعمت كتائب الذباب الإلكتروني أنه في قلب جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971.

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أبو موسى 4-11-2019

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وأظهرت الصور التي نشرها الشيخ خليفة على حسابه الرسمي بإنستجرام مقتطفات من رحلته البرية والطرائد التي تمكن منها.

وتسببت هذه الصور في هجوم عنيف من قبل كتاب وإعلاميين ومغردين إماراتيين وسعوديين مقربين من النظام، الذين زعموا أن هذه الصور في الجزيرة الإماراتية المحتلة وأن ذلك يعد خيانة للموقف الخليجي المشترك.

بينما أوضح السياسي السعودي البارز الدكتور عبدالله الشمري، أن الشيخ خليفة أطلق على صقره اسم “أبوموسى” ما جعل الأمر يختلط على كتائب الذباب.

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