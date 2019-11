بعد الحجاب والدعوة إلى الله لسنوات.. “شاهد” صور مثيرة لـ حلا شيحة تشعل مواقع التواصل

View this post on Instagram

سعدت جدا بحضور الدورة ٤١ بمهرجان القاهرة السنمائي و سعدت جدا بتكريم زمايلي المهرجان كان رائع و متميز و من نجاح لنجاح Thank you @temraza @kikibeautique @ ♥️#cairofilmfestival #halashihafans #halashihanews