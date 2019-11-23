سيدة العضلات
سيدة العضلات
Imageحياتنا

“سيدة العضلات” هذه هي أقوى نساء الأرض ومعظم رجالاتها.. تخيل نفسك وقعت معها في مشكلة!؟

كتب وطن
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أثارت الصور التي جرى تداولها، للروسية ناتاليا كوزنتسوفا الملقبة بـ”الأمازونية الروسية”، أقوى امرأة في وربما في أوروبا كلها كما يقال، جدلاً واسعاً، حيث تحظى بمتابعة نصف مليون شخص على “إنستغرام”.

بدأت ناتاليا البالغة 28 عاما، رياضة رفع الأثقال في سن 14 عاما، ومارست عدة رياضات قتالية، قبل أن تتخصص في رياضة الرفع بالقوة وتحرز عدة ألقاب في روسيا وأوروبا.

وأحرزت “سيدة العضلات” كما يلقبها البعض في عام 2014 بطولة روسيا في رياضتي الرفع بالقوة والرفع بالقوة بيد واحدة بعد أن حطمت الرقم القياسي للبطولة.

وفي نفس العام حققت بطولة العالم في رياضة رفع الأثقال التي أقيمت في شبه جزيرة القرم الروسية، وكذلك بطولة أوروبا في الضغط والرفعة الميتة.

وفي 2015 استمرت في تحطيم الرقم القياسي لبطولة أوروبا في الرفعة الميتة.

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In my opinion, in female bodybuilding, legs should be the main priority. their size should not be any illusions that it is bodybuilding and not a Women's Physique.. Especially since the popularity and fashion for such proportions is increasing. otherwise, soon in wellness will have more quadriceps size than fbb😂🤗 it's funny, but it's a fact)) Big&strong legs is a hard and long work .. do not delay it))😉💪 На мой взгляд, в женском бодибилдинге ноги – приоритет! Глядя на их объем не должно быть никаких иллюзий, что это именно бодибилдинг, а не вуменс физик.. Тем более, что мода на такие пропорции только растет. И даже в легких номинациях типа велнесс выходят вполне себе кентаврики)) которые скоро догонят и перегонят многих нынешних fbb😂🤗 Смешно, но факт🤗 #кузнецова #kuznetsova #amazonka #амазонка #bodygoals #свежийвоздух #openair #модель #фотосет #model #bodypositive #bodybuilding #awesome #photoshoot #sexy #legs #girlwithmuscles #бицепс #bom #quads #trainhard #realfbb #fbb #bomdia #fbb #wingsofstrength #betterbodies #genopharm_hgh #rps_nutrition #milan #italy

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وبعد اكتساح عالم رياضة الرفع بالقوة قررت نتاليا رفع تحد جديد وطرق باب رياضة بناء الجسم، وأحرزت لقب بطولة الجائزة الكبرى Baikal Grand Prix عام 2018.

وشاركت في بطولة رومانيا الدولية، التي مكنتها من الحصول على بطاقة الاحتراف، ولم تثبت بعد مشاركتها في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ولدت ناتاليا كوزنيتسوفا في الأول من شهر يوليو 1991، في مدينة تشيتا في أقصى شرق روسيا، ويبلغ طولها 168 سم، بينما يتراوح وزنها ما بين 85-100 كغ.

ناتاليا، متزوجة من فلاديسلاف كوزنتسوف وخريجة جامعة للتربية البدنية لعام 2013.

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